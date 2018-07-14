Yarın 15 Temmuz... Hain darbe girişiminin yıldönümü.
Biz "Darbe" diyoruz ama... Kediye "Kedidir kedi", alçak darbe girişimine "Darbedir darbe" diyemeyen de var.
Kimler mi?... Biliyorsunuz.
248 şehide, 2 bin 193 gaziye rağmen, 15 Temmuz'dan "Tiyatro" diye söz edenler.
Öyleyse... Buyrun tiyatroya.
Gün gün... Sahne sahne... Bütün ayrıntılarıyla.
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YALAN DOLAN
Genelkurmay Çatı Davası... 6 Haziran 2017-Salı.
Sanıklar "Ben yapmadım...
Haberim yok... Görmedim...
Duymadım...
Bilmiyorum" diye yalan üstüne yalan söyleyince...
Mahkeme Başkanı dayanamıyor:
- NATO değil... O değil... Bu değil... Ne yani, biz mi yaptık bu darbeyi?
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MEYVELİ GAZOZ
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Darbeci yüzbaşı" yargılanıyor...
10 Temmuz 2017-Pazartesi.
Poliste ve savcıda "Bülbül gibi ötmüş." Ama mahkemede her şeyi inkâr ediyor:
Eski ifadelerimi kabul etmiyorum.
Polisler meyveli gazoz verdiler...
Sersemledim.
Kime, ne ifade verdiğimi hatırlamıyorum.
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SESSİZLİK
Darbe gecesi Gölbaşı'ndaki "Özel Harekât Dairesi Başkanlığı'na (42 şehit) bomba atan darbeci pilot mahkemede savunmasını yapıyor:
- O gece Yenikent üzerinde uçtum... Gölbaşı'na hiç gitmedim.
Mahkeme Başkanı:
- Kayıtlar Gölbaşı üzerinde uçtuğunu gösteriyor... Buna ne diyorsun?
Yanıt "Kem... Küm... Sessizlik."
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KUYRUKLU YALAN
Mahkeme Başkanı, darbeciye soruyor:
- Darbe gecesi karargâha neden gittin?
- Gitmedim... Evimdeydim... Hiç çıkmadım.
- Ya bu fotoğraftaki kim?
- Ben olabilirim de, olmayabilirim de.
- Darbe gecesine dair görüntülerin var... Karargâha gitmişsin...
Buna ne diyeceksin?
- Avukatımla konuştuktan sonra cevap vereceğim.
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KATMERLİ YALAN
Genelkurmay Çatı Davası... 12 Haziran 2017-Salı.
Darbeci Üsteğmen "O gece kendimi odaya kilitledim... Sabaha kadar odadan hiç çıkmadım" diyor. Mahkeme Başkanı "Darbe gecesine ait fotoğrafları...
Kamera kayıtlarını" gösteriyor:
- Resimdeki sen misin?
- Evet.
- Elindeki ne?
- Silah.
- Hani odadan hiç çıkmamıştın...
Hani hiçbir olaya karışmamıştın?
- Nöbet kulübesinde, yerde silah gördüm...
Kimse basmasın diye aldım...
Elimde tuttum.
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YUH!..
Darbeci Binbaşı "Davacıyım" diyor.
Mahkeme Başkanı:
- Kimden davacısın?
- Sivillerden... O gece izinsiz Genelkurmay'a girdiler.
- Ellerinde silah var mıydı?
- Hayır... Ama Genelkurmay'ı işgal ettiler.
- Onlar... Darbeye karşı direnenler...
Onlara darbeci diyemezsin.
- Fakat... Genelkurmay'a girmeleri suç.
Dinleyici sıralarında bir uğultu yükseliyor:
- Yuuuh!..
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KÜLAH
FETÖ "Aydın-Nazilli yapılanması sanığı" mahkemede kendini savunuyor... 12 Haziran 2017-Salı.
- ByLock kullanışsız olduğu için cep telefonumdan sildim.
Mahkeme Başkanı "Sen onu benim külahıma anlat" diyor:
- 5 farklı telefonda ByLock kullanmışsın... Sen burada benimle dalga mı geçiyorsun?
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YALANDAN KİM ÖLMÜŞ?
Genelkurmay Çatı Davası... Darbeci kurmay albay yargılanıyor... 7 Haziran 2017-Perşembe.
Mahkeme Başkanı:
- Darbe gecesi ABD, Belçika ve İngiltere Büyükelçilikleri'ne telefon etmişsin... Konuşmuşsun...
Kimlerle, neler konuştun?
- Aramadım... Görüşmedim.
- Ama kayıtları var.
-Başkası görüşmüş olabilir.
- Senin telefonunu başka kim kullanır?
- Bilmiyorum.
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MERAKLI
Tuğgeneral... Görev yeri İstanbul...
Darbe gecesi ise "Ankara'da...
Akıncı Üssü'nde." Akıncı Üssü Davası... Mahkeme Başkanı soruyor:
- O gece Akıncı Üssü'ne neden gittin?
- Meraktan gittim... Akıncı Üssü'nü hiç görmemiştim... Ziyaret etmek istedim.
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YARIN
Yarın...
Önemli bir gün.
SABAH
Gazetesi "Kitap kalınlığında" bir 15 Temmuz eki verecek.
Bu ekte... Bizim de yazımız var...
Niğde-Bor'dan.
15 Temmuz'un simge ismi, kahraman Ömer Halisdemir'in beldesi Çukurkuyu'dan.
"Hemşerimiz Halisdemir'i" anlatacağız.
Pazartesi günü de "Ömer Halisdemir'in bilinmeyenlerini" paylaşacağız.