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YAVUZ DONAT
14 Temmuz 2018, Cumartesi YAVUZ DONAT

Tiyatro ha!..

Yarın 15 Temmuz... Hain darbe girişiminin yıldönümü.
Biz "Darbe" diyoruz ama... Kediye "Kedidir kedi", alçak darbe girişimine "Darbedir darbe" diyemeyen de var.
Kimler mi?... Biliyorsunuz.
248 şehide, 2 bin 193 gaziye rağmen, 15 Temmuz'dan "Tiyatro" diye söz edenler.
Öyleyse... Buyrun tiyatroya.
Gün gün... Sahne sahne... Bütün ayrıntılarıyla.

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YALAN DOLAN

Genelkurmay Çatı Davası... 6 Haziran 2017-Salı.
Sanıklar "Ben yapmadım...
Haberim yok... Görmedim...
Duymadım...
Bilmiyorum" diye yalan üstüne yalan söyleyince...
Mahkeme Başkanı dayanamıyor:
- NATO değil... O değil... Bu değil... Ne yani, biz mi yaptık bu darbeyi?

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MEYVELİ GAZOZ

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Darbeci yüzbaşı" yargılanıyor...
10 Temmuz 2017-Pazartesi.
Poliste ve savcıda "Bülbül gibi ötmüş." Ama mahkemede her şeyi inkâr ediyor:
Eski ifadelerimi kabul etmiyorum.
Polisler meyveli gazoz verdiler...
Sersemledim.
Kime, ne ifade verdiğimi hatırlamıyorum.

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SESSİZLİK

Darbe gecesi Gölbaşı'ndaki "Özel Harekât Dairesi Başkanlığı'na (42 şehit) bomba atan darbeci pilot mahkemede savunmasını yapıyor:
- O gece Yenikent üzerinde uçtum... Gölbaşı'na hiç gitmedim.
Mahkeme Başkanı:
- Kayıtlar Gölbaşı üzerinde uçtuğunu gösteriyor... Buna ne diyorsun?
Yanıt "Kem... Küm... Sessizlik."

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KUYRUKLU YALAN

Mahkeme Başkanı, darbeciye soruyor:
- Darbe gecesi karargâha neden gittin?
- Gitmedim... Evimdeydim... Hiç çıkmadım.
- Ya bu fotoğraftaki kim?
- Ben olabilirim de, olmayabilirim de.
- Darbe gecesine dair görüntülerin var... Karargâha gitmişsin...
Buna ne diyeceksin?
- Avukatımla konuştuktan sonra cevap vereceğim.

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KATMERLİ YALAN

Genelkurmay Çatı Davası... 12 Haziran 2017-Salı.
Darbeci Üsteğmen "O gece kendimi odaya kilitledim... Sabaha kadar odadan hiç çıkmadım" diyor. Mahkeme Başkanı "Darbe gecesine ait fotoğrafları...
Kamera kayıtlarını" gösteriyor:
- Resimdeki sen misin?
- Evet.
- Elindeki ne?
- Silah.
- Hani odadan hiç çıkmamıştın...
Hani hiçbir olaya karışmamıştın?
- Nöbet kulübesinde, yerde silah gördüm...
Kimse basmasın diye aldım...
Elimde tuttum.

***


YUH!..

Darbeci Binbaşı "Davacıyım" diyor.
Mahkeme Başkanı:
- Kimden davacısın?
- Sivillerden... O gece izinsiz Genelkurmay'a girdiler.
- Ellerinde silah var mıydı?
- Hayır... Ama Genelkurmay'ı işgal ettiler.
- Onlar... Darbeye karşı direnenler...
Onlara darbeci diyemezsin.
- Fakat... Genelkurmay'a girmeleri suç.
Dinleyici sıralarında bir uğultu yükseliyor:
- Yuuuh!..

***


KÜLAH

FETÖ "Aydın-Nazilli yapılanması sanığı" mahkemede kendini savunuyor... 12 Haziran 2017-Salı.
- ByLock kullanışsız olduğu için cep telefonumdan sildim.
Mahkeme Başkanı "Sen onu benim külahıma anlat" diyor:
- 5 farklı telefonda ByLock kullanmışsın... Sen burada benimle dalga mı geçiyorsun?

***


YALANDAN KİM ÖLMÜŞ?

Genelkurmay Çatı Davası... Darbeci kurmay albay yargılanıyor... 7 Haziran 2017-Perşembe.
Mahkeme Başkanı:
- Darbe gecesi ABD, Belçika ve İngiltere Büyükelçilikleri'ne telefon etmişsin... Konuşmuşsun...
Kimlerle, neler konuştun?
- Aramadım... Görüşmedim.
- Ama kayıtları var.
-Başkası görüşmüş olabilir.
- Senin telefonunu başka kim kullanır?
- Bilmiyorum.

***


MERAKLI

Tuğgeneral... Görev yeri İstanbul...
Darbe gecesi ise "Ankara'da...
Akıncı Üssü'nde." Akıncı Üssü Davası... Mahkeme Başkanı soruyor:
- O gece Akıncı Üssü'ne neden gittin?
- Meraktan gittim... Akıncı Üssü'nü hiç görmemiştim... Ziyaret etmek istedim.

***


YARIN

Yarın...
Önemli bir gün.
SABAH
Gazetesi "Kitap kalınlığında" bir 15 Temmuz eki verecek.
Bu ekte... Bizim de yazımız var...
Niğde-Bor'dan.
15 Temmuz'un simge ismi, kahraman Ömer Halisdemir'in beldesi Çukurkuyu'dan.
"Hemşerimiz Halisdemir'i" anlatacağız.
Pazartesi günü de "Ömer Halisdemir'in bilinmeyenlerini" paylaşacağız.

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