Yarın 15 Temmuz... Hain darbe girişiminin yıldönümü.

Biz "Darbe" diyoruz ama... Kediye "Kedidir kedi", alçak darbe girişimine "Darbedir darbe" diyemeyen de var.

Kimler mi?... Biliyorsunuz.

248 şehide, 2 bin 193 gaziye rağmen, 15 Temmuz'dan "Tiyatro" diye söz edenler.

Öyleyse... Buyrun tiyatroya.

Gün gün... Sahne sahne... Bütün ayrıntılarıyla.

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YALAN DOLAN



Genelkurmay Çatı Davası... 6 Haziran 2017-Salı.

Sanıklar "Ben yapmadım...

Haberim yok... Görmedim...

Duymadım...

Bilmiyorum" diye yalan üstüne yalan söyleyince...

Mahkeme Başkanı dayanamıyor:

- NATO değil... O değil... Bu değil... Ne yani, biz mi yaptık bu darbeyi?

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MEYVELİ GAZOZ



Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Darbeci yüzbaşı" yargılanıyor...

10 Temmuz 2017-Pazartesi.

Poliste ve savcıda "Bülbül gibi ötmüş." Ama mahkemede her şeyi inkâr ediyor:

Eski ifadelerimi kabul etmiyorum.

Polisler meyveli gazoz verdiler...

Sersemledim.

Kime, ne ifade verdiğimi hatırlamıyorum.

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SESSİZLİK



Darbe gecesi Gölbaşı'ndaki "Özel Harekât Dairesi Başkanlığı'na (42 şehit) bomba atan darbeci pilot mahkemede savunmasını yapıyor:

- O gece Yenikent üzerinde uçtum... Gölbaşı'na hiç gitmedim.

Mahkeme Başkanı:

- Kayıtlar Gölbaşı üzerinde uçtuğunu gösteriyor... Buna ne diyorsun?

Yanıt "Kem... Küm... Sessizlik."

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KUYRUKLU YALAN



Mahkeme Başkanı, darbeciye soruyor:

- Darbe gecesi karargâha neden gittin?

- Gitmedim... Evimdeydim... Hiç çıkmadım.

- Ya bu fotoğraftaki kim?

- Ben olabilirim de, olmayabilirim de.

- Darbe gecesine dair görüntülerin var... Karargâha gitmişsin...

Buna ne diyeceksin?

- Avukatımla konuştuktan sonra cevap vereceğim.

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KATMERLİ YALAN



Genelkurmay Çatı Davası... 12 Haziran 2017-Salı.

Darbeci Üsteğmen "O gece kendimi odaya kilitledim... Sabaha kadar odadan hiç çıkmadım" diyor. Mahkeme Başkanı "Darbe gecesine ait fotoğrafları...

Kamera kayıtlarını" gösteriyor:

- Resimdeki sen misin?

- Evet.

- Elindeki ne?

- Silah.

- Hani odadan hiç çıkmamıştın...

Hani hiçbir olaya karışmamıştın?

- Nöbet kulübesinde, yerde silah gördüm...

Kimse basmasın diye aldım...

Elimde tuttum.

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YUH!..



Darbeci Binbaşı "Davacıyım" diyor.

Mahkeme Başkanı:

- Kimden davacısın?

- Sivillerden... O gece izinsiz Genelkurmay'a girdiler.

- Ellerinde silah var mıydı?

- Hayır... Ama Genelkurmay'ı işgal ettiler.

- Onlar... Darbeye karşı direnenler...

Onlara darbeci diyemezsin.

- Fakat... Genelkurmay'a girmeleri suç.

Dinleyici sıralarında bir uğultu yükseliyor:

- Yuuuh!..

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KÜLAH



FETÖ "Aydın-Nazilli yapılanması sanığı" mahkemede kendini savunuyor... 12 Haziran 2017-Salı.

- ByLock kullanışsız olduğu için cep telefonumdan sildim.

Mahkeme Başkanı "Sen onu benim külahıma anlat" diyor:

- 5 farklı telefonda ByLock kullanmışsın... Sen burada benimle dalga mı geçiyorsun?

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YALANDAN KİM ÖLMÜŞ?



Genelkurmay Çatı Davası... Darbeci kurmay albay yargılanıyor... 7 Haziran 2017-Perşembe.

Mahkeme Başkanı:

- Darbe gecesi ABD, Belçika ve İngiltere Büyükelçilikleri'ne telefon etmişsin... Konuşmuşsun...

Kimlerle, neler konuştun?

- Aramadım... Görüşmedim.

- Ama kayıtları var.

-Başkası görüşmüş olabilir.

- Senin telefonunu başka kim kullanır?

- Bilmiyorum.

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MERAKLI



Tuğgeneral... Görev yeri İstanbul...

Darbe gecesi ise "Ankara'da...

Akıncı Üssü'nde." Akıncı Üssü Davası... Mahkeme Başkanı soruyor:

- O gece Akıncı Üssü'ne neden gittin?

- Meraktan gittim... Akıncı Üssü'nü hiç görmemiştim... Ziyaret etmek istedim.

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YARIN



Yarın...

Önemli bir gün.

SABAH

Gazetesi "Kitap kalınlığında" bir 15 Temmuz eki verecek.

Bu ekte... Bizim de yazımız var...

Niğde-Bor'dan.

15 Temmuz'un simge ismi, kahraman Ömer Halisdemir'in beldesi Çukurkuyu'dan.

"Hemşerimiz Halisdemir'i" anlatacağız.

Pazartesi günü de "Ömer Halisdemir'in bilinmeyenlerini" paylaşacağız.