Önceki gece kabine açıklandı... Dün, milletvekili olmayan bakanlar Meclis'te yemin ettiler... Ardından "Devir teslim." Ve hükümet "İş başında." Başkan Erdoğan, göreve başlarken "Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için yola koyuluyoruz" dedi.

"Hayırlı yolculuklar" diyoruz... Başarılar diliyoruz.

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GECE YARISI MESAJI

Pazartesi günü "Türkiye'ye yılda 500 bin turist getiren" Ahmet Serdar Körükçü'nün (Dorak Turizm) sözlerini yazmıştık.

Körükçü "Reis, Turizm Bakanlığı'na bir CEO getirsin" demişti.

Salı... Saat 23.44... Cep telefonumuza bir mesaj düştü:

"Yavuz Abi... Reis sesimizi duydu... Mehmet Ersoy'u Turizm Bakanı yaptı... Mutluyuz."

Mehmet Ersoy "Başarı hikâyeleri olan" bir turizmci.

"Sektör" gerçekten memnun.

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"81 MİLYONUN......"

Erdoğan bu sözleri seçim yarışının başında söyledi.

"81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım" dedi.

Seçim gecesi... "Balkonda" da söyledi.

Önceki akşam Külliye'de, üstüne basa basa, yine söyledi.

O şimdi oy verenin de, vermeyenin de Başkanı... 81 milyonun Başkanı.

Başkan "Herkesi... Her kesimi" kucaklamalı... Verdiği söz "Kurumsallaşmalı."

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ÂMİN

Başkan Erdoğan önceki akşam Külliye'de "Yeni dönemin ilk konuşmasına" dua ile başladı.

"Kibir, haset, haksızlık, adaletsizlik ve zulümden uzak olma" duası.

Dinlerken... Yüksek sesle "Âmin" dedik.

Âmin... Yüzlerce kez âmin.

Seneler önce (1994) Batman'da... Belediye Başkanı (Rahmetli) Salih Gök, Belediyenin girişine "Rüşvet alan da veren de melundur" diye yazdırmıştı... Kocaman bir yazıydı.

Sonra bu yazı kaldırıldı.

Erdoğan'ın duasını dinlerken "Batman'da... Duvara kazınan yazı" aklımıza geldi.

Erdoğan'ınki de "Duvarlara kazınacak bir dua."

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MİLLİ EĞİTİM... "4 X 4"

Başkan Erdoğan Külliye'deki konuşmasında "En büyük zenginliğimiz insan kaynağımız" dedi.

Doğru.

Fakat bu kaynağın "İyi bir eğitime... Çağdaş bir eğitim sistemine" ihtiyacı var.

Daha sonra... Başkan... Milli Eğitim Bakanı'nı açıklayınca... Köksal Toptan'a baktık.

Eski Milli Eğitim Bakanı... Eski Kültür Bakanı... Eski Meclis Başkanı... Köksal Toptan dedi ki:

- Ziya Selçuk... Dört dörtlük tercih... Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı için akla gelebilecek ilk 3-5 isimden biri.

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"16... UYGUN SAYI"

Bakanlık sayısı 16... Yeter... "Bu kadarla kalmalı."

Zırt pırt "Bakanlık sayısı ile oynanmamalı."

Türk siyasetinin bu konudaki "Sicili" pek parlak değil.

Zaman zaman öylesine "Abartıldı ki..."

Örnek mi dediniz?.. Buyurun örneklerden biri:

"1978-1979... Üçüncü Bülent Ecevit Hükümeti... Başbakan hariç 34 bakan."

Şaka gibi.

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BÜYÜK İHTİYAÇ

Devletteki yapı... "İki çarpı iki, eşittir dört" misali, "Hantal bir yapı." İtirazı olan var mı?

Yapı "Hizmet" üretmiyor... "Bürokrasi üretiyor."

Kökleşmiş, dal budak salmış, kurumsallaşmış bu "Hantallığı" akşamdan sabaha düzeltmenin olanağı da yok, olasılığı da.

Ama... Yeni sistemde... Hiç olmazsa "Bu yolda" bazı adımlar atılmalı.

Gecikmeden.

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MUHALEFET

Başkanlık... Yeni bir sistem... Siyasette yeni bir dönem... "Büyük değişim, önemli dönüşüm." Girilen bu yeni dönemde "Yeni bir muhalefet anlayışı" da şart.

Biliyoruz... Muhalefet için bu oldukça zor.

Ama... Muhalefetin "Karşıyım karşı, her şeye karşı" anlayışı ile "Alternatif" haline gelebilmesi de zor.

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TEBRİKLER SÜLEYMAN SOYLU

Hayır... Trabzonlu değiliz... Ama "Trabzonspor'un kongre delegesiyiz."

Bitmedi... "Ofspor'un da" üyesiyiz... Kongre delegesiyiz.

Bakanlar açıklanınca... Sadece bir kişiyi aradık... İçişleri Bakanı "Trabzon-Oflu" Süleyman Soylu'yu.

Eh... Ne de olsa... "Trabzonspor" dayanışması "Ofspor" dayanışması.

Birkaç yıl önceydi... Taraftar maça gelmiyordu.

Ofspor Başkanı, belediye hoparlöründen halka duyuru yaptı:

- Bu pazar maça giriş bedava.

Stat doldu taştı.

Maçtan sonra... Kulüp yönetimi... Stat çıkışında, "Bilet kesmeye, seyirciden para istemeye" başladı.

Seyirci tepki gösterdi:

- Hani stada giriş bedavaydı?

- Evet... Biz girişin bedava olduğunu ilan ettik... Ama "Çıkış bedava" demedik ki.