NİĞDE-NEVŞEHİR

Bugün... Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek, izleyeceğiz...

Ardından Anıtkabir ziyareti.

Sonra... Külliye'de yeni dönemin başlangıç töreni, davetliyiz gideceğiz.

Ve kabinenin açıklanması.

"Yeni sistem... Yeni dönem...

Yeni bir sayfa... Beyaz sayfa" hayırlı olsun.

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NİĞDE



Cuma... "Niğde Anadolu" gazetesinde "Patates" haberi vardı.

Cumartesi... Niğde'nin "Hamle" gazetesinin manşeti...

Yine "Patates." Sabah erkenden "Sebze ve meyve haline" gittik... Toptancı hali.

Patates 1.5 lira...

Soğan 2.

Toptancılara sorduk:

- Pazartesi... Yeni bir dönem... Neler bekliyorsunuz?

- Biz görevimizi yaptık...

Şimdi sıra Reis'te...

Ekonomiyi canlandırmasını bekliyoruz.

Doğru... Niğde görevini yaptı... Erdoğan "Yüzde 61 oy aldı."

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YOL



Niğde- Nevşehir arası 100 kilometre...

Nevşehir'de "Hasta" ziyaret edeceğiz.

Hasta... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız... Ameliyat oldu.

Hasta ziyaretine eli boş gidilmez...

Çikolata mı götürsek, pasta mı?

Yol üzerinde "Patates soğan satanları" görünce...

"En iyisi patates soğan götürmek" diyoruz.

Patates soğan kıymetli...

Seçim mitinglerinde bile sözü edildi.

Mehmet Köseoğlu... Niğdeli... 2 çocuk sahibi.

- Mehmet, işler nasıl?

- Çok şükür... Karnımız doyuyor.

- Siftah ettin mi?... Bir çuval patates, bir çuval soğan... Kaç lira?

- Siftah etmedim... 39 lira ver yeter.

40 lira veriyoruz... Mehmet memnun.

Nevşehir'de... Patates soğan çuvallarını görünce... Arif Parmaksız gülmeye başlıyor.

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ÇİÇEKÇİ



Arif Parmaksız'ın evine giderken...

Yolumuzun üstünde bir çiçekçi.

Vitrinde... İri harflerle şu yazı:

"101 tane gül 75 lira." Duruyoruz... Kaldırımda yürüyenler yanımıza yaklaşıyorlar:

- Hoş geldiniz.

- Teşekkürler... Nevşehir nasıl... Pazartesi, yeni bir dönem başlıyor... Ne söyleyeceksiniz?

- Biz diyeceğimizi dedik... Erdoğan'a yüzde 68 oy verdik... Artık sıra onda... Ne yapsın etsin, anarşiyi terörü sona erdirsin...

Ekonomiyi düzeltsin.

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KÖYLÜ



Arif Parmaksız'ın evi Nevşehir'in 4 kilometre dışında.

Habersiz gidiyoruz...

Adresi de bilmiyoruz.

Yolda... Bir köylüye soruyoruz.

"Aha şurada" diyor:

- Petrolden sola dön... Doğru git...

Varırsın.

Köylüye "Seçimi, siyaseti, yeni dönemi...

Erdoğan'dan beklentisini" soruyoruz.

Diyor ki:

- Aman diyim irken seçim diyi duddurmasın.

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"İNŞALLAH"



Ağaçlar... Çiçekler... Kuş sesleri... Tertemiz hava...

İşte Arif Parmaksız'ın evi.

Büyükçe bir bahçe.

8 kedi... 10 kedi yavrusu... 10 koyun... 10 kuzu...

2 inek... 2 dana... 80 tavuk... 2 köpek... Biri kangal, öteki kurt.

Hasta ziyareti... Çay kahve... Tandırda gözleme.

- Seçim... Siyaset... Yeni dönem?

- Hayırlısı diyelim... İnşallah iyi olacak...

Beklenti yüksek.

Beklenti... Gerçekten yüksek.

Bölgede... Aksaray'da, Niğde'de, Nevşehir'de "İnşallah" diye söze başlayan, "İyi olacak" diye devam eden... Hayli çok.

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MARKETÇİ



Hastaya veda...

Sıra Nevşehir turunda.

İlk durak...

Marketçi... Dedi ki:

Piyasa gırıktı...

Seçimden sonra gıpırdadı.

Pazartesiden sonra canlanma bekliyoruz...

Reis hayırlısı ile kabineyi bir kursun...

Ekonomiye hareket gelsin.

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ANADOLU JET



Yükselen talep... "Uçak seferleri."

2015'te "Antalya-Kapadokya" uçak seferleri başlamış... Haftada 3 gün.

Sonra... "Haftada 7 güne" çıkmış.

Derken...

Havaalanı bakıma alınmış... "Uçak seferleri durmuş."

Şimdi... Bakım bitmiş... Havaalanı açık... Beklenti "Anadolu Jet yine Antalya-Kapadokya seferlerine başlasın."

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TURİZM



Ahmet Serdar Körükçü...

Nevşehirli... Turizmci... "Dorak Turizm." "Uzakdoğu ağırlıklı" çalışıyor...

Çin... Japonya... Kore...

Yılda 500 bin Çinli'yi, Japon'u...

Uzakdoğulu'yu Kapadokya'ya getiriyor.

Otelleri var... Balonları var...

Mağazaları var.

Tabii... "Erdoğan'dan beklentisi" de var:

Reis... Turizm Bakanlığı'na bir "CEO" getirsin.

Cumhurbaşkanımız CEO'ya bir de hedef çizsin: "Yılda 75 milyon turist, 75 milyar dolar turizm geliri."

CEO, şirket yönetir gibi Turizm Bakanlığı'nı yönetsin...

"Bürokrasi azalsın, hızlı karar verilsin."

CEO eğer Reis'in verdiği hedefi tutturamazsa... "Reis de onun görevine son versin." Ahmet Serdar Körükçü 'ye "Şu anda durum nedir" dedik... Güldü:

- Turizmde 2015'i yakaladık...

Çok şükür... Doludizgin gidiyoruz.