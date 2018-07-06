Pazartesi günü öğleden sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin edecek.

Ardından... Anıtkabir ziyareti...

Külliye'de, göreve başlama töreni.

Sonra da...

"Cumhurbaşkanı yardımcıları ile kabine" açıklanacak.

Salı günü... "Yeni bir dönem" başlayacak.

İş adamı... Uzun Çarşı esnafı... Emekli... Çiftçi... Yeni dönemden "Ne" bekliyor?

Soruyu Hataylılar'a sorduk.

Ahmet Yenişen'e (Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), Ali Görün'e (Doğu Akdeniz Gazetesi muhabiri), Mithat Kalaycıoğlu'na (Asi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü).

"İş dünyasına" da sorduk.

Mehmet Ali Kuseyri...

Mahmut Tansal... Selahattin Eskiocak gibi Hatay'da herkesin tanıdığı işadamlarına.

Kahveye gittik sorduk, lokantada sorduk, Samandağ'da sorduk...

Sorduk babam sorduk.

Defne ilçesinde... Fikret Duman (Apollon İpek) öyle bir yanıt verdi ki... Hatay'da dinlediklerimizin özeti:

- Sayın Cumhurbaşkanımız, seçim manifestosunda ve seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında söylediklerini yerine getirsin, yeter.

***



HARBİYE

Hatay'a yolunuz düşerse Harbiye'yi görmelisiniz.

Hatay'a gidip de Harbiye'ye uğramamak, Paris'e gidip de Eyfel Kulesi'nin görmeden dönmek gibi bir şey.

Harbiye... Milattan öncesine uzanan bir tarih ve kültür... Şelaleler... Cıvıl cıvıl öten kuşlar... Şırıl şırıl akan suların yanında lokantalar... Dükkânlar.

Harbiye... Defne ilçesinde... Antakya'nın güneyinde.

Mitolojide... Defne (Daphne) su perisi... Apollon da ışık tanrısı

Harbiye'de "Daphne" ve "Apollon" tabelası çok... Otel... İşyeri... "Apollon İpek" de bunlardan biri.

Uğradık... Emel-Fikret Duman çiftinin çayını içtik.

"Siyaset... Seçim... Ekonomi...

Halkın beklentisi" gibi konularda Fikret Duman'ı dinledik... "Size 3 madde sayacağım" dedi:

1. Tembellik etmeyen iş bulur...

Yeter ki çalış.

2. Cumhurbaşkanımız Suriye ile ilişkileri düzeltsin ve sınır kapılarını açsın... Bu bölge uçar.

3. Bütün Türkiye Cumhurbaşkanımızın ağzına bakıyor...

Gözlerinin içine bakıyor... Manifestoda, balkonda söylediklerini tekrarlasın...

Uygulasın... Ülkemizi kimse tutamaz.

Çevremizdekiler... Fikret Duman'la aynı düşüncedeler.

***



KÜNEFE

Nereye gitsek, kime selam versek hemen önümüze "Künefe" konuyor.

Hayır... Yeminle söyleyelim "Yemedik." "Rejim" dedik... "Kilo" dedik... Teşekkür ettik.

Künefe... Hataylının vazgeçilmezi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'a gelince...

Pankartlarla karşılanmış... Gülmeye başlamış.

Pankartlarda "Bir sana bir de künefeye doyamadık" yazılıymış.

***



"5 T"

H er yerde... Herkesin dilinde "5 T".

Slogan... Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın sloganı.

Slogan tutmuş.

5 T... "Tarım, ticaret, turizm, taşımacılık, teknoloji."

***



KIRSAL KESİM

Amik ovası...

Verimli...

Bereketli.

"Ova köylerine" de uğradık.

Köylünün beklentisi:

"Gübre ve mazot" desteği.

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ÜTÜSÜZ GELİNLİK

Kahvaltıda... Hataylının biri söyledi... Ama hangisi?... Bilemiyoruz.

Dedi ki:

- Hatay, ütüsüz gelinlik gibi.

Gelin güzel... Gelinlik kusursuz... Fakat "Ütüsüz." "Ütüsüz gelinlik" sözüyle, Hataylının kastettiği şu:

"Yollar... Kaldırımlar... Toz toprak... Asi nehrinin hali...

Belediyecilik." Şehir var... Samsun... Eskişehir... Sivas... Kayseri... Belediyecilik "Tam puan." Şehir var... Belediyecilikte "Samsun'un Sivas'ın çok gerisinde." Maalesef... Hatay da öyle.

***



ANIT AĞAÇ

Hıdırbey köyü... 2 bin yıllık Musa ağacı...

Mitolojiye göre Hazreti Musa ile Hazreti Hızır burada buluştular.

Ağacın gövde çapı 7.5 metre... Çevresi 2l metre.

Yanında... "Ab-ı hayat" çeşmesi.

Ağacın dalları bin metrekarelik bir alana gölge yapıyor.

Etrafta... Köylüler... Yerli yabancı turistler.

Kalabalığa soruyoruz:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler istiyorsunuz?

Aldığımız yanıt:

- Huzur, istikrar, dirlik düzenlik istiyoruz... Ekonominin iyiye gitmesini istiyoruz... Erken yerel seçim istemiyoruz.