Renkli... Sinemaskop... 32 kısım... Tekmili birden... Siyaset, seçim, ekonomi... Sokak... Çarşı pazar... Gündem... "Dosya kalın."

Niçin mi Hatay?.. Şunun için.

Hatay'da... Türk de var, Kürt de... Ermeni de, Yahudi de, Arap da.

Cami de var, cemevi de, kilise de, havra da.

Sünni de var, Alevi de.

İlk durağımız Esnaf ve Sanatkârlar Odası.

24 Haziran'da milletvekili seçilen Hüseyin Yayman... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin... Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz... Ak Parti İl Başkanı İbrahim Güler... Oda kalabalık.

İlk konu... İlk soru:

- Kasımda seçim... Erken seçim, Yerel seçim... Ne diyorsunuz?

Esnaf ve Sanatkârlar Oda Başkanı Abdulkadir Teksöz:

- Milletin derdi seçim değil... Geçim.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin:

- Yok kardeşim... Doyduk seçime... Artık siyaset, seçim lafı bitsin... Ekonomi gündeme gelsin.