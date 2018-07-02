Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye Başkanı "Kayyum." Cumali Atilla.
Kayyum "Çalışkan."
Bulvar... Park... Yeni toplu taşıma araçları... Çorba çeşmesi... Spor salonu...
"Diyarbakır'a hizmet yağıyor."
Diyarbakır Valisi, Türkiye'nin "Duayen... Başarılı" devlet adamlarından Hasan Basri Güzeloğlu.
Vali çalışıyor.
Eşi Ayşe Hanım'la birlikte "Çat kapı... Yoksulun, garibanın, dulun, öksüzün, yetimin yanında."
Bu girişten sonra... Asıl konu:
1 Kasım 2015... Ak Parti'nin Diyarbakır'daki oyu... "Yüzde 22.31."
24 Haziran'da... "21.5."
Yani... Vali'nin "Çırpınması", Kayyum'un "Gayreti", Şehre "Hizmet yağması" sandığa yansımıyor.