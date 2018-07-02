Görünen köy kılavuz istemez... 2019'da... Yerel seçimde... "Bölgeyi yine HDP alacak."

1. HDP... "Çalışmaya başladı bile."

2. HDP'nin sloganı... "Belediyeyi devletten geri alacağız."

3. Yayılan hava... HDP'nin, diğer partilerle değil... "Devletle yarışacağı."

4. Fakat... Seçime girecek olan "Devlet değil ki."

5. Erken uyarı... Öneri... "Devlet... Hükümet... Siyaset" bu konunun üzerine eğilmeli.

6. "Kayyum sistemi" gözden geçirilmeli.

7. Yerel seçimde şu parti kazanır veya bu parti... Önemli değil... Fakat "Devlet kaybetti" görüntüsü verilmemeli.