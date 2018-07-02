Belediye "Kayyumda." Hizmet "Tampuan." Halkın memnuniyeti... Hizmetten kim memnun olmaz ki? Ama iş "Oy vermeye" gelince... 1 Kasım 2015... Ak Parti... "29.27." 24 Haziran 2018... "30.4." Ne yaparsanız yapın... Hizmet "Oy olarak geridönmüyor."
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