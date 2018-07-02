Belediye "Kayyumda."

Hizmet "Tam puan."

Halkın memnuniyeti... Hizmetten kim memnun olmaz ki?

Ama iş "Oy vermeye" gelince...

1 Kasım 2015... Ak Parti... "29.27."

24 Haziran 2018... "30.4."

Ne yaparsanız yapın... Hizmet "Oy olarak geri dönmüyor."