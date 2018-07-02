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YAVUZ DONAT
02 Temmuz 2018, Pazartesi YAVUZ DONAT

Mardin

Belediye "Kayyumda."
Hizmet "Tam puan."
Halkın memnuniyeti... Hizmetten kim memnun olmaz ki?
Ama iş "Oy vermeye" gelince...
1 Kasım 2015... ... "29.27."
24 Haziran 2018... "30.4."
Ne yaparsanız yapın... Hizmet "Oy olarak geri dönmüyor."

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