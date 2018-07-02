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YAVUZ DONAT
02 Temmuz 2018, Pazartesi YAVUZ DONAT

Batman

Belediye kayyumda... Ertuğ Şevket Aksoy.
Kayyum çalışıyor... Yol, park, kaldırım... Altyapı... Spor sahası... Köy pazarı.
Belediye 50 yeni otobüs aldı... Şehir içi ulaşım rahatladı.
Vali Ahmet Deniz ise... "Tam bir hizmet adamı."
Çarşıda, pazarda, köyde... Kahvede... Halkın içinde.
Batmanlı "Validen... Kayyumdan... Hizmetten" memnun.
Ama iş oy vermeye gelince... "Durum farklı."
Ak Parti'nin 2015'teki oyu... "29.13."
24 Haziran 2018'deki oyu ise... "24.9."
Gerçi HDP'nin oyu da "66.81" iken "62.1'e gerilemiş" ama...
"Ak Parti-HDP makası" hâlâ çok açık.

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