Tarihi çarşı...

Sokak sokak...

Her sokakta farklı bir meslek grubu... Gez gez bitmiyor.

Sokağın birinde giyecek satılıyor, diğerinde giyecek.

Ayakkabı... Çanta... Nar ekşisi...

Kırma zeytin... Taze kekik... Baharat...

Çeşit çeşit peynir... Hediyelik eşya...

Sokağın biri camiye çıkıyor... Diğeri kiliseye... Öteki havraya.

Hoşgörü kenti Hatay'da... Her dine, her mezhebe mensup insanlar... Kardeş kardeş bir aradalar.

Her gelişte gezeriz... Yine uğradık.

- Ey Uzun Çarşı esnafı... Kasım ayında erken yerel seçim ister misiniz?

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin'in sözleri Uzun Çarşı esnafının "Kimyasının" özeti:

- Artık kimse seçimi konuşmasın...

Reis ekonomiye odaklansın...

Sınır kapısı açılsın... Piyasa canlansın.

***



İTTİFAK



Baharatçıya sorduk... "Seçim nasıl geçti" diye.

Baharatçı dedi ki:

- 2 ittifak vardı... Ya birine oy vereceksin ya da ötekine... Biri cumhur ittifakı, öteki Hatay ittifakı?

- Cumhur ittifakı tamam da... Hatay ittifakı neyin nesi?... Millet ittifakı mı?

- Hayır abi... Hatay ittifakı, CHP ile HDP'nin ittifakı.

***



DİL BİRLİĞİ



Çeşit çeşit peynir, domates ve biber salçası satan esnaf da "Aynı şeyi" söylemez mi?... "Hatay ittifakı." Çarşıda "Dil birliği" var.

Ve... Esnaf da... "Hatay ittifakı" söyleminde haklı.

Şöyle ki;

CHP'nin Hatay oyunda 2015 seçimlerine göre "4.99 puan" düşüş var.

HDP'nin Hatay oyunda ise... 2015'e göre... "4 puan" yükseliş.

Al sana "Hatay ittifakı... Yeter ki HDP barajı aşsın."

***



AYAKKABICI



Uzun Çarşı'da bir ayakkabıcı...

Ayakkabı 20 lira.

- Arkadaş... 20 liraya satınca sana ne kalıyor?

- 2 lira... 3 lira...

Allah bereket versin...

Çok şükür.

Ayakkabı ucuz... Çanta ucuz... Deri ceket ucuz.

Pek çok "Ünlü marka" Hatay'da üretiliyor...

"Batı'ya" gidiyor...

Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e... Avrupa'ya.

***



TAZİYE EVİ... VE "İNCE" SORU

Uzun Çarşı'da dolaşırken telefonumuz çaldı...

Arayan Hüseyin Yayman:

- Sizin de tanıdığınız bazı arkadaşlarla taziye evine gidiyoruz...

Başsağlığı dilemeye...

Gelmek ister misiniz?

Yunus Öztürk... 72... Eski "Esnaf Odası" başkanı... Alevi toplumunun kanaat önderlerinden... "Allah rahmet eylesin." Taziye evi... "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği." Sahnede "Dedeler." Hataylılar "Dede" demiyor, "Şeyh" diyorlar.

Duvarda... Atatürk tablosu...

Ata'nın gençliğe hitabı... İstiklal marşı...

Merhumun fotoğrafı.

Dualar... Fatihalar... Başsağlığı...

Ayrılırken birkaç Hataylı yanımıza yaklaştı:

- Gazetecisiniz... Bilirsiniz...

Muharrem İnce ne yapacak?

Hatay'da... Çarşıda pazarda...

Sokakta... Bu soruyu o kadar çok soran var ki.

***



MAKAS



Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 30.6 oy aldı.

Hatay'da ise... "Yüzde 42.8." CHP'nin Hatay oyu ile İnce'nin Hatay oyu arasındaki "Makas" 12.2 puan.

Hataylı soruyor:

- Muharrem İnce ne yapacak?

"İl il teşekkür gezisine çıkacak" diyoruz:

- Hatay'a da gelir... Soruyu kendisine sorun.