AKSARAY

Erdoğan 24 Haziran'da 5 ilde "Yüzde 75'in üzerinde" oy aldı.

Bayburt... Gümüşhane... Rize... Çankırı... Ve "Aksaray-Yüzde 76.2."

Muharrem İnce ise... "14.2."

Makas... "62 puan."

Caddelerde Erdoğan'ın "Teşekkürler Aksaray" afişleri asılı.

Seçim bitti... Durmak yok... Yollardayız.

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SEÇMEN... "LİSTEYE" TEPKİLİ



Aksaray... 1 Kasım 2015 seçimlerinde Ak Parti'yi sıkıca bağrına bastı.

Yüzde 71.21 oy... Ve "3-0."

Şimdi... Milletvekili sayısı 4'e çıktı.

Ak Parti'nin aldığı sonuç ise:

56.1 oy... "2 milletvekili."

İktidar partisindeki gerileme... Az buz değil... "15.11" puan.

Aksaray Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Celil Acar ile şehri dolaştık.

Gözlemimiz... Seçmen "Aday listesini beğenmemiş."

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AKSARAY... "İŞTE BÖYLE"



Bankalar Caddesi... 15 Temmuz Milli İrade Meydanı... Kalealtı Caddesi... Çarşı pazar... Gezdik.

Her yerde bayrak asılı.

Lokantada, kahvede, telefoncuda, markette, ayakkabıcıda.

Celil Acar... "Bizim burası böyle" dedi.

Evet... Aksaray "Böyle bir yer."

Cumhur ittifakı "76.7", Millet ittifakı "21.3."

CHP oyu "9.9."

MHP... Oldukça güçlü... "20.5."

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ERKEN SEÇİMİ İSTEYEN YOK



Çarşı pazar kalabalık.

Celil, manavdan 1 kilo beyaz kiraz aldı... 4 lira.

Parkta kiraz yedik... Gelip geçenle sohbet ettik.

Bize soruldu:

- Kasımda erken yerel seçim olacakmış... Doğru mu?

Halk... "Seçim yorgunu."

Erken seçim isteyen yok.

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SEÇİM BEREKETİ



Lokantacıya, bakkala, hazır giyimciye sorduk:

- İşler nasıl?

Birkaç gündür piyasa canlanmış... "10 gündür."

"Seçim bereketi..." Avrupa'daki Türkler izne gelmişler... O da bereket.

Beklenti büyük... Millet salıyı bekliyor... "Pazartesi akşamı kabine açıklanacak, salı günü ekonomi canlanacak" beklentisi.

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POLİSİN SERGİSİ



Vilayetin önünde... Meydanda... Bir çadır... "Sergi çadırı."

17 yıllık polis... Serdar Ölçek... Bartınlı... Fotoğraf sergisi açmış.

Gezdik... Beğendik... Tebrik ettik.

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İSİM... "ÇOK ÖNEMLİ"



Seçimde Ak Parti'nin aldığı oy... Geçen seçimde aldığı oyun hayli altında... Fark "23 bin 329."

Ak Parti bu kadar geri gitmeseymiş... "4-0" yapabilirmiş.

MHP... 1 milletvekili... Aday "Sevilen bir isim."

İyi Parti... 1 milletvekili... Aday "Eski MHP il başkanı."

Sadece Aksaray'da değil... Pek çok yerde... Ak Parti "Aday listesi gazisi."

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PATATES, SOĞAN... "DÜMEN"



Sebze hali... "Şehir dışında."

Tarihi Kapalıçarşı... Vilayet'in yanında... "Şehir merkezinde."

Sebze meyve halinde... Kapalıçarşı'da... "Patates, soğan" muhabbeti yaptık.

Biri dedi ki... "Bizim buralarda fiyatı, miyatı hiç artmadı."

Diğeri:

- Patates, soğan depoda çürüdü.

Öteki:

- Seçimden önce birileri bir patates, soğan dümen çevirdi ama... Ne dümeniydi, hiç aklımız ermedi.

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NOKTA



Aksaray notlarına "Noktayı" şöyle koyalım:

Referandum... "Evet" oyu... 75.49.

Erdoğan'ın "24 Haziran" oyu... 76.2.

"Cumhur İttifakı'nın" oyu... 76.7.

Aksaray Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Celil Acar'ın dediği gibi; "Aksaray... İşte böyle bir yer."