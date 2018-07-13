Bugün... Önce Hacıbayram Camii'nde cuma namazı.

Sonra da...

Külliye'de...

Kabinenin, "Yeni dönemdeki" ilk toplantısı.

Hacı Bayram Veli Caddesi'ne gittik.

Bazı esnaf "Bayrak asmış...

Erdoğan'ın resmini asmış." Taşçıoğlu mağazasında (Burası seneler önce Anafartalar Karakolu idi) Adnan Taşçıoğlu dedi ki:

- Başkan, Hacıbayram Camii'ne Gülbaba tarafından geliyor... Ulus tarafından gelse, yolunu keserim...

Çayımızı içmesini isterim.

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15 TEMMUZ HAZIRLIĞI



Hacıbayram Camii tarihi bir eser... 1574'te yapılmış.

Altındağ Müftülüğü, caminin kapısına bir "Program" asmış:

"15 Temmuz Şehit ve Gazileri Anma Günü Programları." Sabah hangi camide buluşulacak?..

Hangi camide mevlidi şerif?.. Hangi camide ikram?..

Hangi camide hatim?.. Saat saat yazılı.

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BEKLENTİ YÜKSEK



Hacıbayram Camii'nin bulunduğu bölge oldukça kalabalık.

Afgan çok... Suriyeli de.

Esnafla sohbet ettik.

"Beklenti" yüksek.

"Ekonomi canlansın, piyasa hareketlensin" beklentisi.

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CUMA



Birinci Meclis "Hacıbayram'da kılınan cuma namazının ardından" açılmıştı... 23 Nisan 1920.

Aslında... Meclis "22 Nisan- Perşembe günü" açılacakmış.

Ama... "Cumanın kutsallığı" nedeniyle... Açılış "Cumaya alınmış."

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TELGRAF



Birinci Meclis açılmadan önce "Kolordulara... 61. Fırka Komutanlığı'na... Tüm vilayetlere" gönderilen telgraf "6 maddeden" oluşuyor.

Birinci madde... Aynen:

"Tanrının yardımı ile Nisan'ın 23 Cuma günü, cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır." İkinci madde uzun. "Neden cuma" sorusunun yanıtı da bu maddede:

"........Açılış günü cumaya getirilmekle, o günün kutsallığından yararlanılacak ve tüm sayın milletvekilleri ile birlikte cuma namazı kılınarak Kur'an'ın ve namazın nurlarından ışık alınacak ve güç kazanılacaktır." Üçüncü madde... Valilere görev...

"Hatim indirilecek." Dördüncü madde... "Şehirlerde mevlit okutulması... Özgürlük için dua edilmesi." Beşinci madde... "Bu bildiri herkese duyurulacak." Altıncı madde... Aynen:

"Ulu tanrıdan (Meclis'i) başarıya ulaştırmasını dileriz."

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MÜZE GİBİ



Hacıbayram Camii'nin bulunduğu bölge... "Eski Ankara." Bu bölge çok ihmal edilmişti.

Şimdi "Derleniyor... Toparlanıyor." Keşke "Bölgeyi" bozmasaydık, tarihi dokuyu korusaydık.

Zira... "Burası" açık hava müzesi gibi.

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HACI BAYRAM VELİ... DİYOR Kİ...



Seçme sözler... Öğütler... Çok...

Birkaçını paylaşalım:

Boş durmayıp çalışınız...

Çalışanları Allah sever.

Ölümü sakın unutmayınız... Her gece hatırlayınız.

Önce ilim tahsil ediniz, sonra da helalinden para kazanıp, evleniniz.

Devlet büyükleriyle ilişkilerinizde, ateşten yararlandığınız gibi olun... Uzakça durun, ısınacak kadar yaklaşın.

Padişah huzurunda bile olsanız hakkı ve hakikati söyleyiniz.

***



HALKIN SESİ



Hacıbayram'a gitmişken...

Etrafı dolaştık.

Çarşıyı... Tarihi sebze meyve halini...

Anafartalar Caddesi'ni... Kalenin çevresini.

İnsanlar... Sanki sözleşmişler.

Herkes "Huzur" diyor "Anarşiye...

Teröre... Darbeye" öfke ve nefret dorukta.

"Piyasa konusu" açılınca...

İlk söz "Bugüne de şükür." Ardından:

- Piyasada para dönmüyor... Başkan Erdoğan bir an önce ekonomiye çeki düzen versin...

Çarşıya canlılık gelsin.