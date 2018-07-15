Saat 20.55 İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir sahne...

Köprüyü tutan bir grup polisle vatandaş karşı karşıya gelir. Polis, vatandaşların köprüyü geçmelerine izin vermek istemez ve o an aralarında belki de tarihimizin en anlamlı sahnesi yaşanır.

Bir polis memuru sakin sakin açıklama yapar:

"Geri geçin şöyle, şu anda sizin sorduğunuz sorulara cevap veremem. Benim yapabileceğim bir şey yok. Geri çekilin, yardımcı olun bize. Ülkenin güvenliği için köprü kapatılacak. Trafiğe kapalı abi."

Vatandaşlardan biri de aynı sakinlikte sorar: "Ne yapacağız burada mı konaklayacağız"

Polis memuru konuşmaya devam eder:

"Askerler yönetime el koymuş. Biz şu anda burada kesinlikle size izin vermeyeceğiz. Eğer şunu diyen varsa, ben canıma güveniyorum geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin..."

İşte o anda, 15 Temmuz darbe ve işgal girişimini çıplak bedenleriyle engelleyen halkın sesi yükselir:

"Aç abi ben geçerim"

"Evet, hadi ben de geçerim..."

"Arabalarla arabalarla hadi arkadaşlar geçelim..."

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