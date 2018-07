ŞEREF OĞUZ

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, teoride ve pratikte kendini ispat etmiş, eylem-söylem bütünlüğünde başarılı olmuş bir değerimiz.

Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek nesillerin inşası için onu seçmiş, eğitimi ona emanet etmiş.

Toplumun her kesimince hüsnükabul gören Dr. Selçuk'un, sorun yumağı eğitime çeki düzen vermesi, hepimizin umudu… Öğretmenleri yüceltmek ise birincil önceliği… Zira öğretmensiz eğitim olmaz.

Yetersiz öğretmen ile hiç olmaz.

Peki, öğretmen yetersiz kalırsa ne mi olur? ÖĞRETMENİN eğitmekte yetersiz kaldığını;

POLİS yakalamak, HÂKİM tutuklamak, GARDİYAN beklemek zorunda kalır.

Bilgiye erişimin artık her yerde her şeyle mümkün olduğu çağda, bizlere ezber yükleyecek değil, nitelikli bilgiyle yüceltecek öğretmenlere ihtiyacımız var.

Bilgi, müminin yitik malıdır; nerede bulsa, alır… Teknoloji, bilgiyi bugün parmağımızın ucuna getiriyor. Nitekim Devlet Başkanı Erdoğan'ın Fatih Projesi'ne verdiği önem, çocuklarımız bilgiyi bulsun, kullansın diyedir.

Fatih projesinin en önemli ayağı, kesinlikle öğretmendir.

Fatih projesi, Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi olarak biliniyor. Bu iddia ile biz Fatih'i var ettik. Ancak Fatih projesi aynı zamanda Akşemseddin Projesidir. Fatih projesi, Molla Gürani, Molla Hüsrev projesidir.

Öğretmenleri dönüştürmeden, Fatih'ler olamaz! El Cezeri'nin dediği gibi;

"Hayata geçirilememiş her bilgi, doğru ile yanlış arasında bir yerdedir" ve öğretmenler, tam da bunu sağlamak için var. Müfredatı çocuklara ezberletme odağındaki eski kuşak anlayışların dışına çıkılarak "bilgi okuryazarı" öğretmen kuşağını var etmek zorundayız.

Ancak Akşemseddin'ler, Molla Gürani'ler sayesinde Fatih'ler yetişebilir. Öğretmeni dönüştürmeden sadece cihaz ve Internet sağlamakla yetinirsek, Mr. Google veya Miss Wikipedia'nın öğretmenliğinde "kopyala-yapıştır" nesli oluşur.

Oysa bize çağı fethedecek beyin ve yüreklere sahip Fatih'ler gerekiyor.

Bakan Ziya Selçuk, hayata geçirdiği Maya Okulları'ndaki öğretmen ve eğitim kalitesini, kamu okulları dâhil bütün Türkiye'ye yayma gibi son derece zor ve değerli işe soyunmuş bulunuyor. Başarabilir mi?

Kesinlikle evet. Yeter ki ona desteği sürdürelim ve eğitim oligarklarının onu harcamasına izin vermeyelim.