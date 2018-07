Şimdi Makedonya zamanı

Türkiye’nin yurtdışına ilk açılan bankalarından olan Halkbank, Makedonya’nın dördüncü büyük finans kuruluşu hâline geldi. Bankanın yeni hedefi lider olmak

Avrupa pazarının giriş kapısı olarak değerlendirilen Makedonya'da 2011'de faaliyetlerine başlayan Halkbank, aktif büyüklüğüyle ülkenin dördüncü büyük bankası oldu. Halkbank Makedonya Genel Müdürü Bilal Sucubaşı, "İnsan kaynağı ve teknoloji yatırımlarımızla en hızlı büyüyen finans kuruluşu olduk. Hedefimiz liderlik" dedi. Sucubaşı, AB ve NATO üyeliğine hazırlanan Makedonya'ya yabancı yatırımcı ilgisinin her geçen gün arttığını, bu süreçte burada erken yer alanların kazançlı çıkacağını söyledi.



TEŞVİKLER İLGİ ÇEKİCİ

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ve üyelerinin bulunduğu heyetle bir araya gelen Sucubaşı, "Sağlanan vergi muafiyetleri, stratejik konum, eğitimli işgücü, Makedonya'nın dünyanın her yerinden yatırımcı ilgisi görmesini sağlıyor" dedi. Makedonya finans sektöründe pazarın yüzde 10'undan fazlasına sahip olduklarını belirten Sucubaşı, "30 bini kredi kullanıcısı olmak üzere 200 bine yaklaşan müşterimiz var" diye konuştu.







Makedonya Türkiye Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen yatırım, ticaret ve turizm tanıtım etkinliğinde konuşan Makedonya Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi, Makedonya'nın küçük bir ülke olduğunu ancak her geçen gün istikrarla geliştiğini, önümüzdeki hafta ülkesinin NATO üyelik daveti almasını beklediklerini vurguladı.

Makedonya Devlet Bakanı Adnan Kahil de, hükümetlerinin temel hedeflerinden birinin ekonomik kalkınma olduğunu belirterek, Makedonya'nın konum olarak çok önemli bir pozisyonda bulunduğunu kaydetti. Başta Türkiye olmak üzere Bulgaristan, Ukrayna ve diğer devletlerle Serbest Ticaret Anlaşması bulunduğunu anımsatan Kahil, son dönemde 11 şirketten serbest bölgede yatırımda bulunanlardan beşinin Türkiye'den geldiğini hatırlattı. Konuşmaların ardından, City Plaza Holding, Halkbank, TAV, Cevahir Holding, Erak Grup, LİMAK ve SÜTAŞ gibi Makedonya'da yatırımları bulunan Türk şirketleri tecrübe ve tavsiyeleri aktardıkları sunum gerçekleştirdi.







İLK HEDEF 1 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK

Makedonya Türkiye Ticaret Odası Başkanı Aydoğan Ademovski, Makedonya ve Türkiye arasında köprü olma faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "Türkiye ile olan akrabalık ilişkilerimizi de göz önünde bulundurursak, Balkan ülkelerinin Türk yatırımları için stratejik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Üyelerimizin Makedonya'daki yatırımları 2 milyar dolara yaklaştı. Şu an 400 milyon dolarlık Makedonya- Türkiye ticari ilişkilerini ilk etapta 1 milyar dolara çıkarmak için çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.