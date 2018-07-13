ŞEREF OĞUZ

Seçim süreçleri bitti ve şimdi bütün kurumlarıyla Türkiye, yeni yolda yeni temposuna akort olma gayretine girdi.

Dövizden yatırıma, enflasyondan piyasaya dek her alandaki gelişmeye, bu "akortlu tempo" damgasını vuracak.

Akort derken, ekonominin aktörleri ve birimleri arasındaki ahenkten söz ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, liranın patronu Merkez Bankası'nın "hiç olmadığı kadar etkin" rolüne vurgu yaparak enflasyondan mali disipline dek geniş alandaki uyum gayretinin üstünde duruyordu dün...

Merkez'in bu etkin rolü, son derece belirleyici ve önemlidir.

Zira Merkez'in Kuruluş Kanunu 4'üncü maddesi aynen şöyle:

"TCMB'nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Banka temel amacıyla çelişmedikçe ülkenin kalkınması için uygulanacak politikaları da desteklemeye çalışmaktadır." Bir yandan fiyat istikrarını sağlayacak adımları atacaksınız diğer yanda ise ülkenin kalkınma politikasına destek vereceksiniz. Bu ifadedeki "temel amacıyla çelişmedikçe" ibaresi, geçmişte bazı sorunlar yaşatmış ve Merkez ile Hükümet arasında akort sağlanamamıştı.

Dün Bakan Albayrak'ın açıkladığı, "hiç olmadığı kadar etkinlik" yanı sıra yine aynı cümleden devamla;

"bağımsızlığının spekülasyonlara konu edilmemesi" uyarısı, fiyat istikrarı ile kalkınmaya destek noktasındaki ahengin hayati önemine işaret ediyor.

Türkiye, istikrarlı büyümeyi sağlamak zorunda...

Makro politikaların, enflasyon ve cari dengeyle ahengine dair atılacak her adım, ancak ve ancak bu ahenge, kamu, özel sektör, akademik dünya ve STK'ların, işbirliği ve işbölümüyle gerçekleşebileceğini unutmayalım.

Biz Yeni Türkiye'nin bu yeni yolunda, sadece hızlanarak değil, aynı zamanda ekonomide dengelenme sürecine aktif katkı vererek yol alabileceğiz.