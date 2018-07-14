ŞEREF OĞUZ

Savunma sektöründeki altın başarımızın bize kazandırdıkları ortada...

Eskinin tanımlanan ülkesi Türkiye bugün, Fırat Kalkanı, Afrin'de gösterdiği başarılarla barış masalarını kuranlar arasında yer alıyor. Altın kural basit aslında, "altını olan, kuralı koyar" ve bu vadide geçer kural, güçlü ordu.

Kötü müttefik bizi sektör sahibi yapmakla kalmadı, ambargo yüzünden bizler, işbirliği ve iş bölümünü de keşfettik. Misal Aselsan Akademi oluşumuyla bilginin sanayiye aktarılmasını sağladık. Misal sektördeki oyuncular daha fazla ittifak eder oldu, koordinasyon ihtiyacı da hevesi de arttı.

Benim "iyiler ittifakı" diye tanımladığım projenin fikir babası ve Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr.

Mehmet Çelik, YÖK koordinasyonunda Gazi, Gebze Teknik, ODTÜ ve İTÜ gibi 4 araştırma üniversitesinin oluşturduğu "4'üncü nesil üniversite" sayesinde kritik teknolojilerin millileştirilmesi noktasına geldiğimizi ifade ediyordu.

Bugün Pakistan'ın bizim ATAK helikopterlerini seçmesi, iyiler ittifakının sürmesi halinde daha nice altın başarılara imza atabileceğimizin göstergesidir.

Sınıfının en iyi performansına sahip bu helikopteri var eden, bütünleştirilmiş nitelikli bilgi ve ittifaklardır.

Hele ki ihracata yönelik üretimde, bir yandan kalite diğer yanda katma değer arayışları içindeyseniz, "her şeyi tek başıma yaparım" saplantısındakileri saf dışı bırakmak zorundasınız. Bir firma çıkıp, "ben 7'den 77'ye bütün değer zincirine hükmediyorum" diyemez. Zira iş süreçleri karmaşık hal almış, gereken bilgi ve beceri çeşitlenmiş durumda.

Türkiye'nin dinamizmini oluşturan Anadolu Kaplanları'nın en büyük eksiği tam da bu noktada şekilleniyor.

Genel tutum "azıcık aşım kaygısız başım" olunca, az olsun benim olsun türü mülkiyet anlayışı kemikleşiyor.

Bu da birlikte çalışmanın kültürel direncini oluşturuyor.

Rekabetin yeni yüzü ve Türkiye'nin takılıp kaldığı 10 bin dolar bariyeri ancak, ülkede iyilerin ittifakıyla mümkün...

Bir işi iyi yapmak yetmiyor.

Diğer işi de iyi yapanlarla işbirliği yapmak, ittifak oluşturmak gerekiyor.

Atak helikopteri örneklerini çoğaltmak için, yükselebilmek için iyiler ittifakı kesinlikle şarttır.