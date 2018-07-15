Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mehmet Barlas > 15 Temmuz üzerinde doktora tezleri hazırlanmalıdır
MEHMET BARLAS
15 Temmuz 2018, Pazar BAŞYAZI MEHMET BARLAS

15 Temmuz üzerinde doktora tezleri hazırlanmalıdır

Siyasal Bilimler eğitiminin yapıldığı her kurum, 2016'daki darbe girişimi üzerinde doktora tezleri hazırlanması için mutlaka zeminler oluşturmalıdır. 15 Temmuz olayı sadece Türk siyasi tarihindeki bir dönüm noktası değildir. Dış ilişkilerimizin niteliği açısından da 15 Temmuz ciddi bir değerlendirme fırsatı yaratmıştır.

Kemalizm mi?
15 Temmuz'a katılan ve halkın üstüne ateş açan Silahlı Kuvvetlere mensup birlikler, Harbiye'nin adeta bir Kemalist Parti gibi yılları aştığı efsanesinin bir balon olduğunu açığa çıkartmışlardır. 'e bağlı subayların ve askeri öğrencilerin sayıları, şaşırtıcı ölçüde olmuştur.

Müttefiklerimiz
15 Temmuz darbe girişimi, her şeyden ve Türkiye'deki uçan kuştan bile haberleri olan müttefiklerimizin, Türk demokrasisine verdikleri önemin derecesini de göstermiştir.
Daha önce Arap Baharı'nı Mısır'da darbeye dönüştürenler, Türkiye'de de aynı oyunun sergilenmesine seyirci kalmışlardır.
Ancak darbe girişiminin başarısız olduğu anlaşıldıktan sonra bu girişimi kınayanlar, herhalde unutulmayacaklardır.

Utanmadılar
15 Temmuz darbe girişimine kumanda kademesinde katılan 'cü subaylara hemen sığınma hakkı tanıyan Almanya ve Yunanistan, adeta kendi geçmişlerindeki karanlık günlere özlem duyarmışçasına davranmışlardı.
Yunanistan "Albaylar Cuntası" modelini ve Almanya Hitler Nazizmi'nin benzerini Türkiye'ye yaşatmaya çalışan FETÖ'cülere kucak açarlarken, gerçekten çok uygunsuz davranmışlardır.

Çakma Humeyni
İran'a Humeyni'nin gelmesinden ötürü en fazla olumsuz sonuçlarla karşılaşan Amerika Birleşik Devletleri bu olaydan hiç ders almamış olmalıdır ki, 'Çakma Humeyni' denilebilecek Fethullah Gülen'i Amerika topraklarında beslemektedir.
Ayrıca FETÖ'ye verilen CIA desteği ve Clinton'lar gibi bazı Amerikan siyasetçilerinin FETÖ aşkı, bu ülkenin demokrasisinin gelişmişliği ile çelişmektedir.

Dönüm noktası
Türkiye sadece 15 Temmuz'u geride bırakmadı.
Vesayetçi model ve askeri demokrasi denemeleri de tarih oldu. Halkın çıplak bedenini darbecilerin silahlarına karşı korkmadan sürdüğü o gece, Türk demokrasi tarihinin bir dönüm noktası oldu.
Güncel siyaset açısından da "Cumhur İttifakı" o geceden günümüze siyaseti şekillendirdi.
15 Temmuz şehitlerini saygı ve minnet duyguları ile anarken, gazilere de sağlıklar diliyorum.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN