Siyasal Bilimler eğitiminin yapıldığı her kurum, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi üzerinde doktora tezleri hazırlanması için mutlaka zeminler oluşturmalıdır. 15 Temmuz olayı sadece Türk siyasi tarihindeki bir dönüm noktası değildir. Dış ilişkilerimizin niteliği açısından da 15 Temmuz ciddi bir değerlendirme fırsatı yaratmıştır.



Kemalizm mi?

15 Temmuz'a katılan ve halkın üstüne ateş açan Silahlı Kuvvetlere mensup birlikler, Harbiye'nin adeta bir Kemalist Parti gibi yılları aştığı efsanesinin bir balon olduğunu açığa çıkartmışlardır. Fetullah Gülen'e bağlı subayların ve askeri öğrencilerin sayıları, şaşırtıcı ölçüde olmuştur.



Müttefiklerimiz

15 Temmuz darbe girişimi, her şeyden ve Türkiye'deki uçan kuştan bile haberleri olan NATO müttefiklerimizin, Türk demokrasisine verdikleri önemin derecesini de göstermiştir.

Daha önce Arap Baharı'nı Mısır'da darbeye dönüştürenler, Türkiye'de de aynı oyunun sergilenmesine seyirci kalmışlardır.

Ancak darbe girişiminin başarısız olduğu anlaşıldıktan sonra bu girişimi kınayanlar, herhalde unutulmayacaklardır.



Utanmadılar

15 Temmuz darbe girişimine kumanda kademesinde katılan FETÖ'cü subaylara hemen sığınma hakkı tanıyan Almanya ve Yunanistan, adeta kendi geçmişlerindeki karanlık günlere özlem duyarmışçasına davranmışlardı.

Yunanistan "Albaylar Cuntası" modelini ve Almanya Hitler Nazizmi'nin benzerini Türkiye'ye yaşatmaya çalışan FETÖ'cülere kucak açarlarken, gerçekten çok uygunsuz davranmışlardır.



Çakma Humeyni

İran'a Humeyni'nin gelmesinden ötürü en fazla olumsuz sonuçlarla karşılaşan Amerika Birleşik Devletleri bu olaydan hiç ders almamış olmalıdır ki, 'Çakma Humeyni' denilebilecek Fethullah Gülen'i Amerika topraklarında beslemektedir.

Ayrıca FETÖ'ye verilen CIA desteği ve Clinton'lar gibi bazı Amerikan siyasetçilerinin FETÖ aşkı, bu ülkenin demokrasisinin gelişmişliği ile çelişmektedir.



Dönüm noktası

Türkiye sadece 15 Temmuz'u geride bırakmadı.

Vesayetçi model ve askeri demokrasi denemeleri de tarih oldu. Halkın çıplak bedenini darbecilerin silahlarına karşı korkmadan sürdüğü o gece, Türk demokrasi tarihinin bir dönüm noktası oldu.

Güncel siyaset açısından da "Cumhur İttifakı" o geceden günümüze siyaseti şekillendirdi.

15 Temmuz şehitlerini saygı ve minnet duyguları ile anarken, gazilere de sağlıklar diliyorum.