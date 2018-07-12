Seçmenlerin aşağı yukarı yüzde 15'ini oluşturan mutsuz beyazların, Nişantaşı gibi semtlerde ve Silivri'de HDP'yi TBMM'ye taşıdıklarını biliyoruz. Bunlardan bir bölümünün de "Artık bu ülkede yaşanmaz" diyerek, FETÖ'cüler gibi başta Yunanistan olmak üzere çeşitli ülkelere göç ettikleri biliniyor.



Trump ilacı

Bunlar eğer bugün Brüksel'deki NATO toplantısına dayanan olayların derinliğine iniyorlarsa, sade Türkiye'de değil dünyada da yaşanmayacağı düşüncesine yönelebilirler. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahammül edemeyen bu uyumsuz tiplere, ABD Başkanı Trump ilaç olarak sanki gökten gönderilmiştir.



Ticaret savaşı

Dünyada ne kadar ülke ve çeşitli coğrafyalarda ABD'nin merkezde olduğu ne kadar uluslararası örgüt varsa, Donald Trump bunların hemen hepsine şu ya da bu şekilde savaş açmıştır. Meksika ve Kanada ile ABD artık ticaret ortakları değildirler. Çin'e karşı Trump'ın açtığı ticaret savaşı, bütün dünyada gümrük duvarlarının karşılıklı yükseltilmesi ile sürüyor.



Almanya'ya uyarı

Trump NATO'ya üye ülkelerin savunma harcamalarını az bulduğu yetmezmiş gibi şimdi de Almanya'yı Rusya'ya esir olmakla suçluyor. Trump, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın bir esiri" demişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Trump'ın "Almanya Rusya'ya esir" şeklindeki sözlerine cevap verirken "Biz özgürlükte birleşmiş Federal Almanya Cumhuriyeti'yiz. Bu yüzden de bağımsız politikalarımızı üretip bağımsız kararlarımızı alabiliyoruz" dedi.



Beğenmiyor

Trump'a göre ABD dünyanın yükünü taşıyor, buna karşı yardım ettiği ülkeler bunun karşılığını vermiyorlar. Bu düşüncesini "Avrupa'yı Rusya'dan korumamız gerektiği söyleniyor. Öyleyse neden NATO ülkeleri enerji için Rusya'ya milyarlarca dolar ödüyor" şeklinde açıyor. Bu arada Trump'n İran'a karşı yeniden ambargoyu başlatmasının sadece bir sonucu petrol fiyatlarının tırmanması oldu.



Yanlış politikalar

Meksika'dan ABD'ye kaçak olarak gelen göçmenlerin çocuklarını onlardan ayıran, silah satıcılarının lobilerine destek veren, ABD'nin politikalarını tweet'leri ile açıklayan Trump, şu anda Amerikalı Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 90'ı tarafından destekleniyor.



Uydu değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanları Brüksel'de temaslarını yaparlarken, Trump'ın ABD'sinin kayıtsız şartsız uydusu olmadığını hemen herkes biliyor. Tabii ki Türkiye'nin yüzde 15'lik mutsuz beyaz azınlığı bunun pek farkında değil.