FETÖ’nün kökünün kazınmasını istiyorlar

İş ve cemiyet hayatının ünlü kadınları, üzerinden iki yıl geçen 15 Temmuz darbe girişimini değerlendirdi. Hepsinin ortak görüşü ise; FETÖ’nün kökü kazınıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edilmesi

Fetö'nün hain darbe girişimin üzerinden iki yıl geçti. En başından itibaren tepkisini ortaya koyan, Fetö'yü lanetleyen, hainlerle mücadeleyi destekleyen iş ve cemiyet hayatının ünlü kadınlarına, iki yılın sonunda darbe girişimi hakkında ne düşündüklerini, hainlerle mücadeleyi nasıl değerlendirdiklerini ve bundan sonra neler yapılması gerektiğini sordum. İki yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde çok büyük bir tehlike atlattığımızı dile getiren ünlü isimler, "15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.



Zeynep Demirel

"Türkiye maalesef geçmişinde darbelere maruz kalmış ve sonuçlarına ağır bir şekilde katlanmıştır. Politik görüşü ne olursa olsun, siyasi bilinci yüksek bir bireyin darbeyi desteklemesi mümkün değildir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, net olarak gördüğüm en önemli şey; Türk halkının demokrasiye karşı inancının tam olduğudur. Farklı görüşlerdeki bireyler bu girişim karşısında birlik oldu. Özgür iradeye ve demokratik cumhuriyet sistemine yapılmak istenen bu darbe girişimi, herkes gibi bana da bir kez daha demokrasinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi."



Demet Sabancı Çetindoğan

"15 Temmuz, eşi benzeri görülmemiş bir ihanet girişimidir. Sadece demokrasimizi değil; ülkemizin varlığını, birliğini ve bütünlüğünü kökünden yok etme girişimidir. Fakat 15 Temmuz, yok etmeyi hedeflediği ulusun bir kez daha uyanışına vesile olmuş ve bu uyanış belki de ilk kez yüzde 100 yerli ve milli bir devletin kuruluşuna zemin hazırlamıştır. Şu anda Türkiye'yi 15 Temmuz'a götüren iç ve dış ihanet girişimleri ve hainlerle mücadele devam ediyor. Başta Başkan'ımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, milli ve yerli bir kadro bu çeteye karşı mücadeleyi sürdürüyor. Milletimize düşen; yerli ve milli sanayinin, ticaretin ve kültürün geliştirilmesi yönünde çalışmaktır. Bana göre asıl mücadele budur. Kalkınmış ve adaletle yönetilen bir Türkiye için çalışmaya devam etmek, vatandaşın 15 Temmuz'a karşı kıyamıdır."



Selma Türkeş

"15 Temmuz bu ülkenin imajını zedelemiştir. Buna sebep olan iç ve dış kaynaklı yapılarla hep mücadele edilmelidir. 15 Temmuz'da yaşananlar, bu millette büyük bir travma oluşturmuştur. Birçok vatan evladı şehit olmuş, çocukları yetim kalmıştır. Bu milletin vergileriyle alınan tank ve tüfekler, millete doğrultulmuştur. Hainler hesap veriyor ve vermeye devam edecek. Şehitlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Başta Fetö olmak üzere, devlete sızmış terör örgütleriyle mücadele kesintisiz devam etmeli. Geçen iki yılda yapılan mücadeleyi çok başarılı buluyorum. Bu mücadelenin başkahramanı Sayın Başkanı'mızı canı gönülden kutluyorum. Hiçbir zaman unutulmamalı ve unutturmamalıyız."



Tülin Şahin

"Türk milletinin vatan, bayrak sevgisi ve cesareti asla göz ardı edilmemeli. Hangi ideolojiden olursa olsun, Türk milletinin vatan sevgisi ile oyun oynanmaz! Siyasi boyutları bir yana ama toplumsal boyutları, dünyada eşi benzeri görülmemiş noktalara ulaşmıştır. 15 Temmuz'da ve sonrasında İstanbul'da çok fazla yabancı misafirim vardı. Durumu anlattığımda hiç biri ülkelerine geri dönmek gibi bir girişimde bulunmadı bile. 'Peki neden Demokrasi Nöbetleri, neden insanlar sabahlara kadar sokaktalar?' diye şaşırarak sormuşlardı. Ben de bu anlatılmaz yaşanır diyerek onları demokrasi nöbetine götürdüm. Nasıl etkilendiklerini anlatamam. Türkiye öyle bileği kolay bükülecek, kolay boyun eğecek bir ülke değil."