‘Devlet ve millet kenetlendi’

Demet Şener

"Bir darbe girişiminin üzerinden ister iki yıl geçsin, ister 222 yıl; demokrasiye olan inancımızda toplum ve birey olarak herhangi bir değişiklik olamaz. 15 Temmuz darbe kalkışmasını bir kez daha lanetliyorum. 15 Temmuz'da sokaklara dökülen ve tankların altına yatan vatandaşlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Vatandaş olarak en büyük beklentimiz; darbe girişiminin tüm sorumlularının adalet önünde hesap vermesi... Bu nedenle bu alandaki mücadeleyi destekliyorum. Demokrasimize sahip çıkmak, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının devamlılığı açısından son derece önemli. Bu şekilde Cumhuriyet ile birlikte sahip olduğunuz değerlerin ne tür fedakarlıklarla bize emanet edildiğini hiç unutmayız, unutturmayız."



Aslı Üstünkaya

"Darbe girişiminin toplumumuzun hafızasında kolay onarılmayacak yaralar bıraktığı son derece açık ve net. O gün büyük bir tehlikenin kıyısından döndük. 15 Temmuz süreci, derin bir toplumsal travmayı tetikledi. Bu travmadan etkilenmeyenimiz yok. Hâlâ hatırladığımda gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Şüphesiz; darbeye ve darbecilere karşı sergilenen kenetlenişle 15 Temmuz akşamı sokağa çıkan milletimiz, bu felaketin önlenmesinin en önemli unsurlarından biriydi. Onlar, canları pahasına eşsiz bir destan yazdılar. Onlar, devlet ve millet kenetlenmesinin gücünü tüm dünyaya gösterdi."



Ayfer Toprak Karavan

"Hâlâ aklım almıyor, nasıl bir insan bu kadar kendini kaybedebilir. Kim için, ne için bunları yapabildiler, nasıl bu kadar gözleri dönmüş, nasıl bu kadar kandırılmışlar. Devletin darbe girişimcileriyle mücadelesi halen devam ediyor, etmeli de zaten. Çünkü bu öyle bir yapı ki, en az 30 yıl öncesinden, malum ülkenin bir programı dahilinde başlatılmış. Anladık ki, başarmak üzerelermiş. Bu yapıyı, 17-25 Aralık'ta çok iyi anlayan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde ve onun direktifiyle; milletimiz, o elim gecede sokaklara dökülerek bu hain darbe girişimini önledi. Ama gevşememeli, yaşananlar unutulmamalı ve unutturulmamalıdır. Biz Osmanlı'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün torunlarıyız; birleşince ne savaşlar kazandık... Biz Türk milletiyiz."



Maya Bitargil

"Ülkemizin korkunç bir felaketin eşiğinden döndüğü o geceyi halen dehşetle hatırlıyorum. O gecenin unutulmasının mümkün olmadığını düşünüyorum ve o gecede hayatını kaybeden insanlarımızı dualarımla anıyorum. FETÖ'nün tamamen bitirilmesi için bu mücadelenin sonuna kadar devam etmesi gerekiyor. Allah'tan, ülkemize bir daha böylesi bir felaketi yaşatmamasını diliyorum."



Ahu Aysal Kerimoğlu

"Bundan sonra bu tip şeylerin olmayacağına inanıyorum. Çünkü devletin çok sıkı ve disiplinli götürmesi ile her şeyin düzeleceğine ve vazgeçilmez bir Türkiye'nin kalacağına inanıyorum. Bir devletin oluşması, aynen aile gibidir; baba, anne ve evlatlar vardır. Ailenin birbirine olan, çocukların analarına, babalarına olan sevgisi ve ailenin birbirinin elini tutması, o aileyi mükemmel hale getiren sebeplerdendir. Devletimizi bir aile olarak görürsek, bizler de devletin çocuklarıyız. Demek ki, birbirimize hiçbir zaman kötülük yapmayacağız ve yaşanan kötülükleri arkada bırakacağız. Kürt, gayrimüslim, Müslüman ayrımı yapmadan; birbirimize bağlı, birbirimizi seven insanlar olarak devam edeceğiz. Bence Türkiye; coğrafi, iklim, tarih ve insanları bakımından mükemmel bir yerdir ve hiç kimse, hiçbir şey bunu yıkamaz."