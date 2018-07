‘Tek amacımız demokrasi olmalı’

Feryal Gülman

"Terör örgütünün bu kalkışması, demokrasiye karşı vurulmuş bir darbe olarak zihinlerimizden asla çıkmayacak. Allah bir daha yaşatmasın. Bu kalkışma, düşmanlarımızı gün yüzüne çıkardı. İnşallah bitecekler sonunda. Önemli olan, insanların bu tarz yolların peşinden gitmemesi... Demokrasi ile yönetilmek, hepimizin tek amacı olmalı. Bu ülke hepimizin. Ülkesini seven, bu toprakların ne zorluklarla bağımsızlığına kavuştuğunu unutmayan, Türk olmanın gururunu taşıyan şehitlerimizi bu vesileyle anıyorum."



Zeynep Yılmaz

"Zihinlerimize kazınan 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde büyük bir facianın eşiğinden döndük. Bu kanlı geceyi planlayan kim ya da kimler ise, adalet önüne çıkartılması için devam edilen çabaları takdirle takip ediyorum. Demokrasi ve hukuk zeminine dayalı hiçbir toplumda darbe ve militarizme yer yoktur, olmamalıdır. En büyük temennim; ülkemizde böylesine büyük bir ihanetin bir daha yaşanmaması ve 15 Temmuz gecesinin sonunda olduğu gibi birliğimizin, bütünlüğümüzün ve gücümüzün her daim pekişmesi..."



Ayşe Kucuroğlu

"Onlarca yıldan bu yana devletin her kurumunun her kademesine yerleşmiş olan Fetö yandaşları, hükümeti devirip devleti ele geçirmeye kalkıştı. Halkımızın tümünün desteğini alan devletimizin dinamik güçleri bu kalkışmayı bastırdı. İki yıl önce bu düşüncedeydim, bugün de aynı düşüncedeyim. Savunma, adalet, eğitim, sağlık, emniyet, istihbarat gibi devletin çok önemli kurumlarına yıllar boyunca sinsice yerleşen bu yapıyı kısa sürede temizlemenin mümkün olması doğaldır. Mücadeleyi doğru buluyorum ve daha uzun süre devam edeceğini düşünüyorum. Unutmamak ve unutturmamak için, muhtelif konular ve alanlarda ödüllü yarışmalar düzenlenebilir ve katılımlar teşvik edilebilir. Ümitsizliğe kapılmadan, birlik ve beraberlik içinde durmak yok mücadeleye devam."



Ahu Orakçıoğlu

"15 Temmuz'da yaşadıklarımız kolay unutulacak bir tecrübe değil. Toplumsal hafızamızda derin bir travma olarak yerini aldı. Ancak bu travmayla, Fetö'nün gerçek yüzüyle yüzleşmiş olmamızı da şer'in içindeki hayır olarak görüyorum. Fetö oluşumunun geçmişi neredeyse 40 yıla dayanıyor. Bu yapının birkaç yılda temizlenemeyeceği ortada. Bunca yılın yanlışları, güçlü ve kararlı bir duruşla ve mücadele ile yok edilmeli. Kökü kazınmalı... Türk milleti olarak daima birlik olmamız gerektiğine inanıyorum. Bir olduğumuz sürece tüm dünyaya meydan okuyacak bir yapımız ve yeteneklerimiz var. Bu bağlamda siyasetçilere ve milletimize düşen görev, insanımızı birbirine kenetlemek ve ötekileştiren söylemlerden kaçınmak. Zaman, birlik ve beraberlik zamanı..."