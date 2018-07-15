15 Temmuz hisleri

Bu yazıya gelene kadar, 15 Temmuz 2016 FETÖ'cü darbe girişimine ve başta halk olmak üzere demokrasiye inanan güçler tarafından bastırılmasına ilişkin çok sayıda yorum okudunuz. Ben aynı türde bir yazı yerine, 15 Temmuz'a dair halkın ne hissettiğine ve bu hisleri nasıl ifade ettiğine bakmak istiyorum.

Hislerimizi en yoğun biçimde şiirle ifade ederiz. 15 Temmuz'un ardından çok sayıda şiir yazıldı. Bunlara baktığımızda bazı temaların tekrarlandığını görüyoruz. Nedir bunlar? Öncelikle vatana ve millete ihanet, hainlik, dış güçlerin emrinde olma, onlar adına hareket etme... Bunlara karşı mücadelede iki temel güç ortaya çıkıyor: Millet ve ümmet, başka bir deyişle vatan sevgisi sahibi bir Türk ve iman sahibi bir Müslüman...

Sunumunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı, 25'inci dönem milletvekili Kemal Tekden'in derlediği, editörlüğünü ise Hacı Kısır'ın yaptığı 15 Temmuz Diriliş Şiirleri Güldestesi adlı kitapta yukarıda saydığım kavramları (ve daha fazlasını) barındıran çok sayıda şiir bulunuyor.

Hemen birkaç örnek vereyim...

Caner Akgün Dedeme Mektup şiirinde ihaneti, sırtından vurulmayı şu mısralarla dile getiriyor: "Bizden zannettiğimiz, gelip bizleri vurdu." Dindar (bizden) gözüken insanlar tarafından aldatılmış olma hissi, bütün şiire sinmiş: "Bize zor gelen dedem, ihanetin sancısı."

Ali Osman Arslan ise FETÖ'cü olan veya onlarla birlikte hareket eden üst düzey subaylara, generallere kırgınlığı şöyle ifade ediyor: "Dış güçlerin emir eri paşalar/... Gözünü hiç kırpmadı bu maşalar." 15 Temmuz'un ilk şehitlerinden biri olan ve darbenin önlenmesinde fevkalade önemli rolü bulunan kahraman Ömer Halisdemir anısına da birçok şiir yazılmış.

Meslektaşı Mehmet Ali Gül'ün Ben Olmalıydım şiiri bence derlemedeki en güzel şiirlerden biri. Dörtlüklerin son satırı aynı duyguyu vurguluyor: "O haini vuran ben olmalıydım... Şehadete eren ben olmalıydım... Ömer gibi duran ben olmalıydım... Al kanını süren ben olmalıydım... Zincirleri kıran ben olmalıydım... Firdevslere giren ben olmalıydım... Heyhat, hesap soran ben olmalıydım... Son nefesi veren ben olmalıydım." (Firdevs:

Cennet, Cennet bahçesi.)

Bu şiirlerin tamamını okuduğunuzda, yeniden darbe yapmaya kalkışacakları, asla başarılı olamayacaklarını apaçık görüyorsunuz.



İNSANI ÇILDIRTIRLAR!

Arkeolojik araştırmalar, bilinen ilk raylı sistemin, 2 bin 600 yıl önce Yunanistan'da kullanıldığı gösteriyor. O zamanlar Korint Kanalı yoktu. Gemileri 6 ila 8 kilometre raylar üzerinde taşıyorlarmış. O bölge fazla yağış almaz. Biz en iyisi yakın dönem Britanya'sına bakalım. Demir raylar üzerinde giden ilk buharlı yolcu treni bundan 211 yıl önce Galler'de faaliyete geçti. Britanya bol yağış aldığı için toprak kaymaları oluyordu. Bu da trenleri raydan çıkarıyordu. Buna karşı pratik çaresi, çok yağış olduğunda, bir bakım-onarım treni göndererek rayları kontrol etmekti. Yani 19'uncu yüzyıldan beri bilinen bir olayla karşı karşıyayız. Ama 2018'de hâlâ toprak kayması yüzünden Türk trenleri raydan çıkıyor, insanlar ölüyor, yaralanıyor. Yetkilisi açıklama yapıyor: "Çok yağış oldu." Onu biz de biliyoruz. Ağır yağışı gördün; sen niye rayları kontrol etmedin?



BİLİM TESTİNİN SONUCU

Amerikan Ulusal Bilim Vakfı, iki yılda bir yaptığı bilim araştırmasının sonuçlarını başkana sunmakla mükellef... Amaç, halkın bilim ve teknolojiyi nasıl algıladığını, bilgisinin seviyesini ortaya koymak... 10 soruluk bu testlerin sonuncusunu geçen hafta buraya almıştım. Gelin şimdi üzerinden geçelim.

Dünyanın merkezi çok sıcaktır... Tabii ki doğru! Yanardağların püskürttüğü lavlar nereden geliyor sanıyorsunuz?

Kıtalar milyonlarca yıldır hareket ediyor, etmeye de devam edecekler... Doğru. Size ilginç bir haber vereyim mi? Anadolu giderek Ege Denizi'ne doğru kayıyor. Milyonlarca yıl sonra Yunanistan ile birleşeceğiz.

Güneş, dünyanın çevresinde döner... Tabii ki yanlış! Güneş'in uydusu olan Dünya, onun çevresinde döner.

Bilinen bütün radyoaktivite insan yapımıdır... Yanlış. Örneğin uzay radyoaktif ışın doludur. Genleri bozan, kanser yapan bu ışınlardan bizi atmosferimiz korur.

Elektronlar, atomlardan daha küçüktür... Doğru. Atom çekirdeğinin çevresinde dönen elektronlar, ona göre miniciktir. (Bu soruyu sadece Kanadalıların ve İsraillilerin yarıdan fazlası bilmiş. ABD'den AB'ye birçok halk, yüzde 50'nin altında kalmış.)

Lazer ışını esasında, konsantre ses dalgasıdır... Yanlış. Lazer, ışığın yoğunlaşmış halidir, sesin değil.

Evren muazzam bir patlamayla meydana geldi... Şu anki bilgilerimize göre doğru. 13 milyar 700 küsur milyon yıl önceki olayla birlikte cosmos ortaya çıktı.

Çocuğun kız mı, erkek mi olacağını babanın genleri belirler... Doğru. Yumurtayla birleşen ilk sperm, X kromozomu taşıyorsa kız, Y kromozomu taşıyorsa çocuk erkek oluyor. Tesadüfler dünyası işte.

Antibiyotikleri sadece mikropları değil virüsleri de öldürür... Kesinlikle yanlış! Antibiyotikler, TV'deki kamu spotunun da gösterdiği gibi, virüsleri öldürmez. Mesela grip olduğumuzda hiç işe yaramaz.

Fosillerin gösterdiğine göre, insanlar başka canlılardan dönüşerek bildiğimiz haline ulaştı... Bilime göre doğru. Bizden önce, insana çok benzeyen altı başka türün yaşadığını biliyor muydunuz? Dünya ortalamasına baktığımızda, ilk beşte, sırayla, Kanada, İsrail, Avrupa Birliği, Güney Kore ve ABD halkları yer alıyor. Bunlar 10 sorudan en az altısını bilmiş. En kötüsü Ruslar: Dört doğru cevap dahi verememişler. Sahi siz kaçını bildiniz?