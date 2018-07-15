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ÖZLEM DOĞANER
15 Temmuz 2018, Pazar SÖZÜN ÖZÜ ÖZLEM DOĞANER

Başaramadılar başaramayacaklar

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yeni kabinenin eylem planını bile görmeden not düşürdü. Ne bekliyordunuz ki?
Bunlar, artık darbelere geçit vermeyen bir ülke olduğunu ispaadığı 15 Temmuz gecesinin, haftası geçmeden tetiklerini çekmemişler miydi? Kimi not düşürüp kimi tehdit etmemiş miydi? Zaten 'da karşılaştıkları Türkiye'nin artık demokrasiden vazgeçmeyeceğini anlayınca, dolarla, notla, algı operasyonlarıyla ekonomiye saldırarak son iki yıldır sandığı devirmeye çalışmadılar mı? Türkiye bu oyunlara aşina artık... Ama tabii insan yine de düşünmeden edemiyor. Gezi olaylarının faturası 157 milyar dolar, 17-25 Aralık yargıya darbe girişiminin faturası 120 milyar dolar, 15 Temmuz'un faturası 300 milyar TL, on yıllarca süren PKK terörünün maliyeti yaklaşık 500 milyar dolar... Yani Türkiye rahat bırakılsa bugün 3.1 trilyon TL'yi bulan GSYH'si belki de iki katına çıkacaktı. Belki de 2023 hedefi ilk 10 ekonomi içine girmek değil, ilk 5 olacaktı.
Türkiye, ekonomide attığı adımlarla, siyasi iradeyle, halkın gücüyle tüm oyunları bertaraf etti. Bugün kutlamamız gerekenlerden birisi de Gezi parkında da, 'ta da, 15 Temmuz'da da ne ekonomide kaos oluşturmak isteyenlere ne de sıfırcı hocalara fırsat verilmemiş olması...
Oyunu gördük. Onların görmedikleri bir şey var ve hâlâ anlamadıkları... Biz "can verip ülkesini vermeyenlerin" kanını taşıyoruz.
15 Temmuz'da kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, gazilerimize şükranlarımı sunarım. Türkiye ekonomisini büyütecek dolayısıyla Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak her adım, tarih boyunca bu ülkenin sevdasıyla canını ortaya koyanlara minnet borcudur.

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