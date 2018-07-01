ÖZLEM DOĞANER

Türkiye 24 Haziran'da tarihinin en önemli seçimini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Temmuz'dan sonra TBMM'de yemin edip görevine başlayacak. Yeni kabine ve ekonomi yönetimine kimler gelecek? Seçim öncesi nasıl oy oranları üzerinde tahminler havalarda uçuşuyorsa, şimdi de özellikle ekonomi yönetimine kimlerin geleceği sohbetlerin ilk konusu. Hükümetin en büyük önceliği ekonomi olacak. Bunun için güçlü bir ekonomi yönetimi kurulacak ve Cumhurbaşkanı, Meclis dışından iş insanı, akademisyen, sivil toplum kuruluşlarından isimlere de kabinesinde yer verecek. Kabineye girmek üzere milletvekilliğinden istifa edeceklerin en fazla 4 isim olacağı konuşuluyor. Cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin ekonomiden sorumlu olması bekleniyor. Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Enerji, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma ile Tarım bakanlıklarına kimin geleceği iş dünyasının merceğinde. İş dünyasının önemli kuruluşlarından birinin başkanının da adı geçiyor. Türkiye'nin önemli holdinglerinden birinin patronunun da. Hatta Nobel ödüllü bilim adamımız Aziz Sancar'ın ismi bile konuşulanlar arasında. Asıl hareketlilik ise Cumhurbaşkanı'na yakın çalışacak kurul ve ofisler için yaşanıyor. 23 Haziran'da ekonomi ve yönetimi kötüleyenlerin bu kurullarda yer almak için nasıl çaba sarfettiğini görseniz gözlerinize inanamazsınız.