Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Özlem Doğaner > Duydun mu? Türkiye inadına büyüyor
ÖZLEM DOĞANER
10 Haziran 2018, Pazar SÖZÜN ÖZÜ ÖZLEM DOĞANER

Duydun mu? Türkiye inadına büyüyor

Kimi elinde silahlarıyla açıkça, kimi "para kazanmak suç mu?" diyerek alttan alta... Finans piyasalarındaki manipülasyonlarıyla sandık sonucunu etkilemeye çalıştıklarını son bir ayda açıkça gördüklerimiz var. Bir de son bir yıldır akla izana sığmayan dedikodularla sanayicinin üretimini, yatırımcının iştahını, vatandaşın yatırımını, kadının alışverişini, gencin umudunu kırıp ülkenin geleceğini ipotek altına almaya çalışanlar var. Söylemlerine dayanak bulamadıkça ekonomik gerekçe yaratmak için saldırıyorlar. Yani oyun son bir iki ayın oyunu değil. Sonuç derseniz? Sanayici üretti, istihdam arttı, ihracatçı sattı, turist aktı. Yarın açıklanacak birinci çeyrek büyüme oranının yüzde 7,5 civarında olması bekleniyor. Muhtemelen yine dünyanın en hızlısı olacağız.
Büyümeyi engellemek için kurla, faizle, algı katliamıyla son bir ayda ekonomiye verdikleri zararı daha sonra göreceğiz. Bu yüzden yeni dönemde Türkiye daha hızlı koşmalı. Dolar yerine yapısal reformları, katma değeri yüksek üretimi, teknolojiyi, uzayı konuşmalıyız.
25 Haziran sabahından itibaren Cumhurbaşkanı ve yeni kabineden bir vatandaş olarak beklentilerim var. Sadece yeni hedefleri konuşmasınlar. Para kazanılır. Türkiye genç nüfusuyla, dirayetli işadamlarıyla, umutlu piyasacılarıyla, ufku geniş politikacılarıyla çıkar yepyeni hikâyeler yazar. Ama şu son iki ayda perde arkasından sufleleriyle ekonomiye saldırarak umudumuza, güvenimize, huzurumuza kim saldırdıysa hesabı sorulmalı.
Çarkımıza çomak uzatanı affetmeyelim.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN