Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Özlem Doğaner > Hayal kurmak bedava
ÖZLEM DOĞANER
27 Mayıs 2018, Pazar SÖZÜN ÖZÜ ÖZLEM DOĞANER

Hayal kurmak bedava

Küresel piyasalarda iklim, gelişmekte olan ülkelerin lehinde değil bu aralar. başta olmak üzere emtia fiyatları ve dolardaki yükselişe, bir de sandığa göz diken manipülatörler eklenince, öncesi oldukça hareketli bir haftayı daha geride bıraktık.
25 Haziran'dan itibaren yani sandık kalktıktan sonra bu yaşadığımız iki ayı, tarihin tozlu sayfalarına bırakmayıp, salim kafayla değerlendirmek lazım. En çok da Sermaye Piyasası Kurulu gibi üst kurulların. İşin hukuki yanı bir yana, iletişimle ilgili bir sıkıntı olduğunu da göreceğiz muhakkak. Söylenecek sözlerin bir kısmını yutup bugün sadece şunu söyleyeyim.
Umarım, finans piyasasındaki ülkesini seven aktörler, seçime kadar olası diğer ataklara karşı daha duyarlı olurlar. Günde iki kez açıklaması yapan kredi derecelendirme kuruluşlarını da Başkanı Lagarde'ı açıklama yapmaya iten niyeti de doğru okurlar. Birilerinin i, sandığı etkilemeyi geçti, yeni kabinede IMF'ye koltuk kapmak isteğine doğru ilerliyor çünkü. Hayal kurmak bedava nasılsa...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN