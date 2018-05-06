ÖZLEM DOĞANER

Bir haftadır A Haber seçim yayınları nedeniyle bulunduğumuz Ankara'da siyasetin nabzını tutma şansı yakaladık. AK Parti Genel Merkezi'nde hummalı bir yeni dönem hazırlığı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı seçim manifestosu, gelecek döneme dair ipuçları verecek. Aday belirleme döneminin hemen ardından 22-23 Mayıs'ta açıklanacak seçim beyannamesi ise daha detaylı olarak manifestoda açıklanan planların nasıl yapılacağını ortaya koyacak.

Peki, AK Parti yeni dönemde ne vaat ediyor? Öğrendiğime göre yeni dönem için iddialı ve gerçekçi hedefler ortaya konulacak. "Muhalefet gibi hayali projelerimiz yok, biz hayalleri gerçekleştireceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisi" deniliyor. Daha çok demokrasi, özgürlük ve refah ana hedef olacak. Ekonomi, manifestonun belkemiğini oluşturacak.

Vatandaşın refah seviyesi artarken aynı zamanda hedefler dünyaya taşacak. Dünyada Türkiye'nin daha etkili olacağı hedefler ortaya konulacak. Vatandaştan gelen istekler yeni döneme damga vuracak. 70 ilde vatandaşın nabzı tutuldu. Ekonomik ve sosyal olarak vatandaşlara hangi konulardan memnun olup, hangi konuların gündeme gelmesini istediği soruldu. Vatandaş, şehrine üniversite yapılmasını, ulaştırma ve sağlık hizmetlerinden çok memnun olduğunu söyledi. Vatandaş tarımda yeni destekler istedi, "Markalaşarak turizm şehri haline gelmek istiyoruz" denildi. Artık eskisi gibi ne içme suyu, ne yol ihtiyacı kalmadı.

İşte bu noktadan hareketle 2023 hedeflerine uyumlu, 2035 planını merkeze koyan bir manifesto açıklanacak. Milli ve yerli, stratejik projeler öne çıkacak. Türkiye, bilgi ve teknolojinin ihraç edildiği, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacak. Kişi başına düşen milli gelir 25 bin doları bulacak. Yani 15 yıllık AK Parti döneminde hayalleri de büyüyen Türkiye'yi, bir üst lige çıkarmak için yeni dönem hazırlıkları tamam.