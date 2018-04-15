ÖZLEM DOĞANER

Başbakan Binali Yıldırım ile geçen hafta Moğolistan ve Afganistan'a gittik. Afganistan'da Türkiye'nin kontrolündeki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı Komutanlığı'nı ziyaret etme imkânı bulduk. Başbakan Yıldırım'ın, "Bir yerde Türk askeri varsa orada güven, emniyet, hakkaniyet var; orada barış vardır" sözlerinin fotoğrafını çekme şansı yakaladık. Afganistan'da 54 ülkeden 7 bine yakın asker var. Türkiye'nin ise 9'u kadın 700'e yakın askeri bulunuyor. Askerlerden bir kısmı kışla dışında görev yapıyor. 2017 yılında terör nedeniyle 38 bin kişinin hayatını kaybettiği bir ülke Afganistan. Türkiye'nin 2001 yılından bu yana desteği 400 milyon doları buluyor. Kışlada öğreniyoruz ki burada halkın, özelikle de çocuk ve kadınların gördükleri yerde koşarak sevinçle karşıladığı tek asker Türk askeri... Halka yardım ediyorlar, hastanelere ilaç da götürüyorlar, okullara boya da. Askerin verdiği bu destek yıllık 1.5 milyon doları buluyor. Özellikle diğer ülke askerlerinin yanına gitmeyen Afgan kadınların Türk bayrağını görünce hemen askerlerimizin yanına gittiğini öğreniyoruz. Öyle gurur verici bir tablo var ki Türk askerinin Afgan halkı üzerindeki olumlu etkisini yabancılar da dile getirmekten çekinmiyor.