Hepsi boyunun ölçüsünü alacak

Başbakan Binali Yıldırım, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde her parti aday çıkarırsa bu iş ikinci tura kalır” yorumlarını değerlendirdi. Yıldırım, “Sandıkta herkes boyunun ölçüsünü alır” ifadesini kullandı

Moğolistan'dan dönüşte uçakta soruları yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde her parti aday çıkarırsa bu iş ikinci tura kalır' yorumlarını değerlendirdi. Yıldırım, "Sandıkta herkes boyunun ölçüsünü alır. Kim kiminle kol kola girer, yol arkadaşlığı yapar buna kendileri karar verecek. Biz vatandaşımızın önüne yaptıklarımızla çıktık bu güne kadar. Ham hayallerle vatandaşımızı hiç yanıltmadık. Bundan sonra da öyle olacak. Biz zaten işin adını koyduk. 'Cumhur ittifakı' dedik. MHP zaten bunu açıkladı. İnşallah bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. İşte özetle Yıldırım'ın söyledikleri:



DARBECİLERE DEĞİNİLSİN

(Aleksis Çipras'ın Türkiye'ye yönelik şantaj iddiaları)

"Biz şantaj mı yapıyoruz? Darbeciler Yunanistan'da, oraya niye değinilmiyor acaba? Darbe yapanlar ülkeye zarar verdi. 'Niye bunları iade etmedik?' diye sormaları lazım. Şimdi askerler yargıda. Yargı gereğini yapacak. Bizim yapacağımız bir şey yok" dedi.



EZİKLİK VAR

(Kılıçdaroğlu'nun sanatçı tepkisi)

Büyük bir başarıya imza atmış Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulunmanın neresi yanlış, orayı da anlayabilmiş değilim. Kendi gidemediği için herhalde bir sıkıntı içerisinde bunun verdiği bir eziklik var. Bunu ortadan kaldırmak için var gücüyle karşı atağa geçmeyi tercih ediyor. Hakikaten kötü bir üsluptu. Ve toplumda bir karşılığı da yok. Kılıçdaroğlu'nun siyaset üretememesi geleceğe yönelik kucaklayıcı mesajlar verememesinin ruh halini de olumsuz etkilediğini düşünüyorum.



KALICI BARIŞI İSTİYORUZ

(Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısı)

Sivillerin zarar görmemesi için büyük titizlik gösteriyoruz. Rejimin masum çocuklara savunmasız insanlara karşı yaptığı bu vahşet kabul edilebilir bir şey değil. Başından beri Suriye'de artık bu insanlık ayıbının sona ermesini, kendi toprak bütünlüğü içerisinde bütün etnik unsurların teröre bulaşmamış eline silah almamış kesimin geleceği için mücadele veren grupların katıldığı kalıcı bir barış sürecinin gerçekleşmesini istiyoruz.



MÜZAKERELER SÜRÜYOR

(Menbiç'e operasyon)

Şu an başlatılan bir diyalog süreci var. Bu diyalog sürecinin sonuçlanması gerekiyor. O olmadan böyle bir çalışma içerisine gitmek doğru olmaz. Ama bu Menbiç'deki düşüncemizi değiştirdiğimiz anlamına gelmiyor. Menbiç'te hiçbir PKK PYD DEAŞ terör mensubu kalmayacak. Oranın yönetimini asil sahiplerine vermek gerekir. Orada ABD'ye görüşümüzü açık ve net olarak ifade ettik. Biz teklifi Tillerson zamanında bir öneri olarak sunduk. O öneri hala masadadır. ABD yakında bir karar verecektir.