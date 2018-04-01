ÖZLEM DOĞANER

"Türkiye ekonomisi %7.4 büyüyerek G20 lideri oldu." Cümleyi kurmak kolay geliyor ya sanırım o yüzden "bizim başarımız" olarak görmek zor geliyor bazılarına. Eksiğimiz de olabilir zorluğumuz da ama bunun için çalışan milyonları gözardı ederek konuşmak büyük haksızlık.

Dün Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı Nefes Kredisi'nin ikinci etabı için düzenlenen imza töreni nedeniyle İzmir'deydik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "finansmanda inovasyon" dediği Nefes Kredisi 5 milyar TL'den 7.5 milyar TL'ye çıktı. KOBİ'lere yarından itibaren yıllık %11.88 faizle 6 ay ödemesiz 18 ay vadeli kredi kullandıracak. Banka mevduatının %15, kredi tabanının % 17'den başladığı bir ortamda. Bu KOBİ'lere bir teşekkür aynı zamanda. Bunu Başbakan Yıldırım'ın şu sözlerinden anlıyoruz: "Büyüme oldu da nasıl oldu? Piyango vurmadı. Büyümenin arkasında KOBİ'ler var. Sesi çıkmıyor, üretiyor. Külfet nimet dengesine bakıyoruz; durum hakkaniyete uygun değil."

Neden böyle diyor? Türkiye ekonomisinin %99'unu oluşturan, yatırımın %75'ini, istihdamın %73'ünü sağlayan, ekonomiye katkısı %70'i bulan KOBİ'lerin toplam kredilerden aldığı pay ne kadar? Sadece %26. Bu oran G.Kore'de %75, Portekiz'de %81, Yunanistan'da %51. Üstelik bakıyorsunuz batık kredi oranına, örneğin nefes kredisinin ilk aşamasında binde 1. Yani 30 bin şirkette sadece 27.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu devrim niteliğinde gördüğü krediyi anlatırken diyor ki "Piyasada olumsuz hava estirmeye çalışanlara inat 365 oda ve borsamızla, KGF ve bankalarımızla buradayız. 2018'de de ülkemizin büyümede yeni rekorlara koşmasına destek olacağız."

Bu kredi, aynı zamanda faiz düşürme politikasına destek. Pekiyi kaç banka var? Geçen yıl Ziraat Bankası ve Denizbank vardı. Bu yıl Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da eklendi.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın "Faizlerin yüksekliğinden hepimiz şikâyetçiyiz. Bu önemli bir adım. Biz öncülük ediyoruz" derken, tek özel banka Denizbank'ın CEO'su Hakan Ateş "Bu bir vatanseverlik projesi" diyor. İlk kez projeye katılan katılım bankalarından Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, altın tahvil ihracında faizsiz katılıma ilgiyi örnek gösteriyor "Hedefimiz %10" diyor.

Diğer bankaların hâlâ katılma şansı var mı? Mümkün.

Nefes Kredisi'nin ikinci etabına İstanbul Ticaret Odası ve Ankara Ticaret Odası 100'er milyon TL ile en yüksek katkıyı verenler. Üyeleri birer milyar TL tutarındaki kredi hacminden yararlanabilecekler. Büyüme için koşanlar güçlü bir nefes daha aldı. Şimdi terleme zamanı.