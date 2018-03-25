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ÖZLEM DOĞANER
25 Mart 2018, Pazar SÖZÜN ÖZÜ ÖZLEM DOĞANER

Et için Merkez Bankası’na gidecek

Et fiyatları hükümetin adımlarıyla bir miktar düştü ama yerli üretim konusunda atılacak çok adım var. Geçtiğimiz günlerde sohbet ettiğimiz Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince ile "Vatandaş nasıl daha uygun fiyatlarla et yer?" sorusuna yanıt aradık. Yerli et üretiminin artmadan fiyatların istenilen noktaya gelmesinin gecikeceğini söyleyen Hacıince, zorunlu mera yönetimi getirilmesi gerektiğini düşünüyor.
Gıda enflasyonunun kırmızı ete dayandığını söyleyen Hacıince, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'ya gidip durumu istişare edeceklerini söyledi. 'nin bir başka önerisi ise Milli Eğitim Bakanlığı'na olacak. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın Tarım ve Hayvan Yılı konseptiyle kutlanması... Ayrıca çocukların küçük yaşta toprakla buluşması için okullarda uygulamalı derslerin olmasını isteyecekler. Yeni neslin tarım ve hayvancılıktan uzak durduğunu söyleyen Hacıince, "4 bin TL maaşla çoban bile bulamıyorsak gelecekte biz ne üretip ne yiyeceğiz?" diyor.

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