ÖZLEM DOĞANER

Türkiye, tüm farklı algı kampanyalarına rağmen emperyalizme karşı, kazan- kazan politikasını öne çıkaran, yardımsever yüzünü tüm dünyaya gösteriyor. Bu anlayış şirketlerin iş stratejilerine de yansımaya başladı. Bu hafta Mobil Dünya Kongresi'nde konuştuğumuz Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu'nun tüm dünyaya örnek olacak yaklaşımına şahit olduk. Dijital ihracat hamlesi başlatan Turkcell, kurduğu Lifecell Ventures adındaki şirketle, geliştirdiği fizy, TV+, BiP, Lifebox, Dergilik gibi servisleri dünyaya ihraç edecek.

Bu olağan bir ihracat haberi... Farklı olan ise şu sözler "Dijital emperyalizm değil daha çok ihtiyacı olan ülkelerin yanında olmayı hedefliyoruz.

Herkes artık datanın gücün kaynağı olduğunda hemfikir. Ancak birileri bunu kullanıp dijital bir hegemonya kurmayı başarıp dünyadaki tüm ülkelerin datasının sadece iki küresel dev tarafından işlenmesi formülünü buldu. Ama artık bunun değişme zamanı geldi. Bunun ciddi anlamda bir ekonomik haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bizim amacımız her ülkede o ülkenin operatörleriyle, o ülkenin insanlarına değer katacak şekilde bu hizmetleri hayata geçirmek. Datanın o ülkelerde kalmasını, o ülkenin ekonomisine faydalı olmasını istiyoruz. Bizim yetkinliklerimize sahip olmayan yüzlerce şirket var. Orta Asya, Balkanlar, Afrika ve Pasifik ülkelerindeki kabiliyetleri zayıf şirketleri ve ülkeleri hedefliyoruz.

Biz yarışta geri kalanlara elimizi uzatacağız." Terzioğlu, Türkiye'nin dijital ihracat potansiyelinin çok yüksek olduğunu söylüyor ve "5 yıl içinde dünyada yarım milyar insanın Turkcell'in geliştirdiği teknolojileri kullanmasını istiyorum" diyor.

İlk olarak Moldova ile anlaşıldı, 10 ülke ile daha görüşmeler sürüyor.

Bundan sonraki ülke muhtemelen Nepal olacak. 40 milyon nüfuslu Nepal'de büyük bir potansiyel olduğu düşünülüyor.

Bir kulis bilgisi de arama motoru Yaani ile ilgili... "Yani" Arapça'da çok kullanılan bir sözcük olduğu için marka olarak büyük bir potansiyel olduğu düşünülüyor.

Yeni hedef ise Hindistan.

Terzioğlu, Davos'ta Dünya Ekonomi Forumu'nun açılışında Hindistan Başbakanı Modi'nin konuşmasında "yani" sözcüğünü çok kullandığını farketmiş ve ekibine hemen çalışma yapmaları talimatı vermiş. Yaani çok yakında Hintçe versiyonuyla 1.2 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde faaliyete geçebilir.

Türkiye'nin bildiğimiz bir petrol zenginliği yok; ama çağın petrolü data ile dijital ekonominin en parlak yıldızlarından biri olabilir. Bu treni kaçırmamalıyız.