ÖZLEM DOĞANER

Ekonomi yönetimi 2018 yılına hızlı başladı. Bir yandan yatırım ortamını iyileştirmek için adımlar atılıyor bir yandan vatandaşın hayatına, istihdama ve büyümeye katkı sağlayacak reformları kapsayan torba yasa Meclis'te görüşülüyor. KDV ve gelir vergisi kanunları yolda. Ama en kritik konu faiz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta altını çizdiği faizler konusunda çok ciddi bir çalışma yürütülüyor.

Malumunuz geçtiğimiz günlerde Erdoğan bir kez daha "Faiz lobisine mi çalışacağız?" diyerek isyan etmiş birinci derecede Merkez Bankası ve BDDK, ondan sonra da kamu bankalarının aktif rol almak zorunda olduğunu söylemişti. Bürokraside Cumhurbaşkanı ile yeni zirve öncesi hummalı bir çalışma var. Bankacılarla sık sık bir araya geliniyor ve yüksek faizin yatırımların ve ülke ekonomisinin önünde el freni olmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Bu kez sadece devlet adım atmayacak özel sektörden de fedakârlık isteyecek. Çalışma başlıklarından biri kredi maliyetlerinin içindeki kamusal yüklerin azaltılması... Ticari kredi faizlerinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan kamusal yüklerin içinde BSMV, stopaj, harçlar, karşılıklar, KDV ve munzam karşılıklar var. Kamu maliyetleri azaltılırken karşılık oranlarının aşağı çekilmesi gündemde. Hazine, Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, BDDK bu noktada ince hesap yapıyor.

Ayrıca sermaye yeterlilik oranıyla ilgili de bir çalışmanın yapıldığı belirtiliyor. Çalışmalar hızlanacak tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre bunlar yapıldıktan sonra bankacılık sektörüne fedakârlık çağrısı yapılacak ve "Kârınızı yarıya indirin" denilecek. Bankalar ne kadar mı kâr ediyor?

Bankaların geçen yılki net kârı bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 49.1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bankaların geçen yıl elde ettiği toplam faiz geliri yüzde 27.1 artarak 247.5 milyar liraya yükseldi.

Önemli görev ise kamu bankalarına verilecek. Özel sektörle faiz yarışına girdiği için eleştirilen kamu bankaları kârda fedakârlıkta öncülük yapacak. Tabii bu arada katılım bankacılığı ve bu alanda yeni enstrümanların desteklenmesi de masadaki konulardan.

Konu bürokrasi için seferberlik düzeyinde... Anladığım kadarıyla bu kez bürokratlar işi yarına bırakamayacak. İyi de olacak. Böylece faize ödenecek kaynak eğitime, sağlığa, teknolojiye, yatırıma, milli üretime aktarılacak. Ülkeyi sevmek ve korumak sadece sınır boylarında şehit düşen Mehmetçiğin görevi değil elbette. Böyle kritik dönemlerden geçerken herkes kendi alanında Türkiye'yi yukarıya taşımak için üstüne düşeni yapmalı.