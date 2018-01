ÖZLEM DOĞANER

Türkiye son yıllarda her alanda milli mücadelesini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin harekâtının fiilen başladığını duyurdu. Bugün Mehmetçiğin kullandığı mühimmatın içinde helikopterinden tüfeğine yerli teknoloji ürünlerin artması ülkenin ekonomik gücünün de arttığını gösteriyor.

Son 15 yılda Türkiye'nin savunma sanayisinde yüzde 80 olan dışa bağımlılığı üretimin geliştirilmesiyle yüzde 40'a kadar düştü.

Sadece savunma sanayii değil elbette.

Milli ve yerli projeler hemen hemen her alanda hayata geçiriliyor. Son günlerde gençlerin de milli projelerde çalışmak için adeta birbirleri ile yarıştığını duyuyoruz. Milli istihdam seferberliğine destek olmak için Milli Proje Milli İstihdam Projesi'ni geliştiren Mental İK'nın kurucusu Abdülkadir Karagöz'den öğrendim.

1 Ocak'ta başlayan projeye 10 günde 3 bin 500 kişi başvurdu. Sayının iki ayda 30 binin üzerine çıkması bekleniyor.

Savunma sanayiden yerli otomobile, gen teknolojisinden siber güvenliğe birçok alanda milli projelerin üretim süreçlerinde görev alabilecek insan kaynağı taranacak ve 5 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Karagöz, bunu bir milli ödev olarak gördüklerini söylüyor. "Aradığımız birinci öncelik istekli, ülkesi, coğrafyası için dertli, sevdalı olmak" diyor. Verdiği örnek ise çok etkileyici.

Bir engelli vatandaş temizlik görevlisi olmak için başvuruyor ve şöyle diyor:

"Devletim bana engelli maaşını zaten veriyor. Gelip ücretsiz çalışayım.

Ben askerlik yapamadım. Bunu askerlik görevi olarak görüyorum." Elbette bir çağrı da yurt dışında eğitim görüp orada çalışanlara... Karagöz, "Eskiden uzay, nükleer gibi alanlarda Türkiye'de faaliyet yoktu. Artık vakit tamam. Dönüp artık bu millete hizmet edin. Konfor alanlarından çıkıp fedakârlık yapın" diyor. Memleket hizmet bekliyor, her alanda, yılmadan...