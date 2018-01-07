ÖZLEM DOĞANER

Toplu Konut İdaresi yıllık 65 bin konut ile dünya ölçeğinde sosyal konut üretiminin zirvelerinde. 2023 yılında 1 milyon 200 bin konut hedefleyen TOKİ, 820 bin rakamına ulaşmış durumda. TOKİ Başkanı Ergün Turan belki de Türkiye'yi en çok gezen bürokratlardan biri. Turan ile geçen bir yılı değerlendirmek için buluştuğumuzda özellikle bir konunun altını çizdi: "Konuta erişmekte zorlanan vatandaşların dost eliyiz. Ev sahibi olanın şehre aidiyeti artıyor, göç duruyor. 2018 yılı da TOKİ için zirve yıllardan biri olacak." Zirve demişken TOKİ, Ayder Yaylası için çalışmalarını hızlandırdı. Ekimde arama konferansı yapıldı. Şubat sonunda Ayder Çalıştayı yapmak için hazırlıklar devam ediyor. Turan, "Yayla yenileme çalışması daha önce yapılmadı. Dünyada da çok fazla örnek yok. Hem Türkiye için hem de dünya için model alınan bir uygulama yapmaya çalışacağız" dedi. 4 farklı alternatif tasarım projesi üzerinde çalışılıyor. Ayder'de 600'ün üzerinde parsel var, parseller üzerinde de 269 bina. Bu binaların ikisi tescilli eser, 98'i korunması gereken eserler. Geriye kalan 200'e yakın binanın tamamı kaçak. Bu hem doğa hem turizm için büyük bir kayıp. Umarım bölge özlenen, cazibe merkezi haline yeniden dönüşür. Çünkü bu çalışma dünyanın bütün yaylaları için örnek olacak.