ÖZLEM DOĞANER

Türkiye ekonomisi bölgesindeki tüm sorunlara, ülkeye yönelik saldırılara rağmen 2017 yılını beklentilerin çok üzerinde, dünyaya parmak ısırtan bir büyümeyle tamamlıyor. Birçok sektör 2017 yılını çift haneli büyüme ile kapatmayı hedefliyor. Bunlardan biri de yılın en hareketli dönemini yaşayan perakende sektörü... Aralık ayı bazı sektörler için 13'üncü ay yani iki aylık ciro yapılan, dört gözle beklenen aylardan biri. Ertelenmiş alışverişler, yılsonu indirimleri, yeni bir yıla giriş heyecanı sektörü canlandırıyor. Cirolarda yüzde 70-80 artış yaşanıyor.

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel bu dönemi trafikteki tabirle "yoğun akıcı günler" olarak değerlendiriyor. Öncel, "Sektörde çift haneli büyüme bekliyoruz. Ancak bu dışardan güçlü kuvvetli görünen sektörün kan değerlerinde bazı problemler var. Kolesterolü biraz yüksek yani kârlılığında biraz düşüşler var. Onları çözmeye çalışıyoruz" diyor. BMD markalarının yurtdışında açtığı mağaza sayısı bir yılda 2500'den 3150'ye çıktı. Bu artış hızlanarak devam edecek gibi görünüyor.

Perakende sektörü, genç işsizliğine en önemli çarelerden biri aynı zamanda. Öncel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "istihdamda artı 2" çağrısına büyük bir heyecanla karşılık veriyor: "Biz hazırız. Mağaza açma koşulları uygun olduğu takdirde AVM'ler yüzde 100 dolulukla açılıyor. Formül belli. Omuz omuza verelim. Kazan-kazan formülüyle işlerimizi sürdürelim. Biz artı 2 değil artı 102 istihdam da sağlarız. Ankara'dan yeni yılda kiralamada KDV'nin düşürülmesi gibi güzel haberler bekliyoruz" diyor. 2018 artan umutlarla geliyor.