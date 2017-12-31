ÖZLEM DOĞANER

Geçmişle hesaplaşıp gelecekle kucaklaşacağımız bir dönüm noktasına daha geldik.

2017 yılının Z Raporu'nu da alıyoruz.

Ünlü yazar Shakespeare'in dediği gibi "Zamanın, kime dost, kime düşman olacağı bilinmez." 2017 yılına girerken 15 Temmuz'da yaşadığı darbe girişiminin ekonomik ve psikolojik olarak yaralarını sarmaya çalışan bir ülkede yaşıyorduk.

"Bu yıl kötü geçecek, kriz gelecek" diyenler vardı.

Yıl boyunca da ekonomiyi silah olarak kullanmaya çalışanlara yönelik bir savaş yürütüldü. Sonuçta çok şükür ki yine Türkiye kazandı. Birçok alanda rekorlar yılı oldu.

Z Raporu'na bakalım.

Türkiye 3. çeyrekte yüzde 11.1'le dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi oldu.

Dünyanın en şaşırtan ülkesi oldu.

Türkiye'nin gücüne inanmayan ve birbiri ardına büyüme tahminini düşüren uluslararası kuruluşları ters düz etti.

Yüksek faiz ve enflasyona rağmen küçülme yaşayan hiçbir sektör olmadı.

Birçok sektör çift haneli büyümeyi yakaladı.

Tüm coğrafi sıkıntılara, diplomatik restleşmelere rağmen ihracatta son 11 aylık rakamlara göre 156.5 milyar dolarlık hedef aşıldı. Dünyada ticaret yapılmayan ülke kalmadı.

İstihdam seferberliği ile 1.5 milyon yeni istihdam sağlandı.

Borsa İstanbul tarihi rekorla yılı kapattı.

Dünyanın en çok kazandıran borsası oldu.

Terörle korkutulan turist Türkiye'ye seyahat etmekten vazgeçmedi. 11 ayda gelen turist 30 milyonu aştı.

Yavaşlama sinyalleri gelen gayrimenkul sektörü bile yılı rekorla kapatmaya hazırlanıyor. Konut satışı 1.4 milyonu aşacak.

Türkiye dünyanın en cömert ülkesi ünvanını kimseye kaptırmadı.

Mazlumlara kucak açan, dünyanın neresinde bir acı olsa koşan Türkiye, insani yardımda da sözde süper güçleri utandırdı.

Türkiye, zorluklara dayanıklılık konusunda her yıl bir basamak daha atlıyor. Nietzsche'nin "Öldürmeyen acı beni güçlendirir" sözü gibi her yıl daha da güçlenen bir ekonomi var. Sıkıntılar yok mu? Elbette var. Ama sorunlar olacak ki ilerleyebilmek için yeni hedefler koyulabilsin, değil mi?

Yeni yıl dünyaya huzur, ülkemize birlik, ekonomimize bereket getirsin. Tüm okurlarımıza aileleriyle unutamayacakları güzellikte bir yıl yaşamalarını dilerim.