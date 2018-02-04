ÖZLEM DOĞANER

Türkiye nüfusu 81 milyona yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı nüfus istatistikleri gösteriyor ki Türkiye'de nüfus sürekli artış eğiliminde olmasına rağmen, nüfus artış hızı yavaşlamakta. Demografi toplumsal, siyasi ve ekonomik meseleleri yani yaşadığımız dünyayı daha iyi kavramamızı sağlayacak önemli bir araç... Yarın ocak ayı rakamlarını öğreneceğimiz enflasyonda bile izlerini görüyoruz bir süredir.

Nasıl mı? Nüfusumuz artık köylerden taşınıyor. Köy ve beldelerdeki nüfus oranı 2017'de yüzde 7.5'e indi. Bir yılda köylerde 94 bin kişi azaldı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu'nun verdiği şu örnek durumu izah ediyor herhalde. 5 bin küçük ve büyükbaş hayvanı olan bir köylü oğluna kız isteyecek. Yani en az 5 milyon liralık bir malvarlığı var. Kızın babası diyor ki "Oğlunuz şehirde güvenlik, şoförlük bir iş bulsun öyle izin veririm." Köylü, Kemaloğlu'na dert yanıyor. "Biz üretiyoruz ama kazanan biz olmuyoruz. Gençler topraktan kazanamayınca televizyonda gördükleri büyük şehirlere göç ediyor. Bir muhtar bir de biz yaşlılar kalıyoruz."

Yeterli ürün üretilemeyince de domates, soğan fiyatları artıyor. Peki ne yapmalı? Kemaloğlu, her köyün bir işletme haline gelmesiyle gençlerin köylerinde kalacağını düşünüyor. Bu ay içinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklaması beklenen 250 örnek köy projesiyle de bu amaçlanıyor.

Tabii bir yandan da çocuklara, gençlere toprağı sevdirmek gerekiyor. Soruyoruz sömestr ya da yaz tatillerinde çocuklar spor kampları gibi toprakla, üretimle buluşturulamaz mı? Kemaloğlu diyor ki "81 ilde 2010 yılından beri Lider Çocuk Tarım Kampı Projesi uygulanıyor. 2017'de 2 bin 200 çocuk kamplarda doğa bilinci, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri hakkında bilgi aldı; tarımsal faaliyetleri tanıdı.

Bildiğim kadarıyla TİGEM'e bağlı çiftlikler ziyaretçilere açık. Özel sektörün de çiftliklerini ziyaretçilere açması gerekir. Tarıma hükümet büyük destekler veriyor. Ama köylü amcanın yaşadığına bakılırsa toprağımızın, topyekûn bir seferberliğe ihtiyacı var. Yoksa "limon pahalı, marul ithal, aracı kazanıyor, gıda enflasyonu canavar" diye dert yanmakla elimize bir şey geçmez.