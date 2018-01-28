ÖZLEM DOĞANER

Türkiye Zeytin Dalı operasyonuyla okyanusun öte yanından Ortadoğu için çizilmiş planları alt üst ediyor. Her gün art arda gelen açıklamalar yıkılan planlarının sancısını ortaya koyuyor.

Mehmetçiğin ülke sınırlarını teröristlerden temizlemek için gösterdiği istikrar ise ekonomideki istikrarı arttırıyor.

İlk haftada gördük ki ekonomideki harekâtın merkezi Borsa İstanbul oldu. Haftayı kapatırken BIST 100 endeksindeki son tablo 120 bin 701 puanı gösteriyordu.

Bu hafta A Haber ekranlarında "Borsa rekor kırdı" başlığıyla verdiğimiz son dakikalar Afrin operasyonuyla ilgili verdiğimiz son dakikalarla yarıştı.

Gün içi rekorlarını bir kenara bırakın borsa haftanın 4 günü rekorla kapandı. Üstelik böyle durumlarda beklemeyi tercih eden şirketler de halka arz kuyruğuna girdi.

Bu, ülkenin özgüveniyle birlikte ekonomi aktörlerindeki zihniyet değişiminin de bir göstergesi aslında... Mehmetçiğin "Bu vatanı kimse bölemez" inancı, nihayet ekonomide de milli duruş olarak karşımıza çıkıyor.

Peki, Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ bu rekorları nasıl değerlendiriyor? Elbette yüzü gülüyor. Karadağ, yerli ve yabancı alımlarla piyasaların güçlü desteğinin altını çizdi. "Terör olayları ya da askeri operasyonların devam ettiği ülkelerde ekonomi az da olsa kırılganlık gösterebilir. Ama ilk kez çok kuvvetli bir şekilde pozitif bir destek veriyor.

Afrin operasyonuna rağmen rekorla kapatılması piyasanın, ciddi anlamda ordumuza, hükümete, siyasete, ekonomiye olan güveni çok üst seviyede tekrarladığını gösteriyor. Bu, ordumuza bizim yapabileceğimiz en büyük katkı. Güçlü ekonomik destekle devam edeceğiz 2018 yılına" dedi.

Yeni halka arzlara da değinen Karadağ, 'Ne olursan ol gel' yaklaşımından bir adım öteye geçerek yatırımcıları da bir üst seviyeye çıkarabilecek şirketleri borsaya aldıklarını vurguladı. "Nitelikli halka arzlarla borsamızı zenginleştireceğiz.

Ürün çeşitliliğimize katkı sağlayacağız" diye konuştu. Karadağ'a göre, Türkiye ekonomisinin hiçbir alanında herhangi bir kötümserlik veya ciddi bir risk gözükmüyor.

Borsa İstanbul bu tarihi dönemde haftalık bazda dünyanın en hızlı yükselen üç piyasasından biri oldu.

Analistler önümüzdeki haftaların da rekorlarla geçeceğini hesaplıyor.

Bugüne kadar iç kavgalarla heba ettiğimiz nice küresel fırsatı hatırlayın.

Rakamların ötesinde böyle bir dönemde kara propaganda yapmak isteyenleri susturmak bile önemli. Açıkça söylemek lazım.

Ekonomiyi silah olarak kullanıp Türkiye'ye yöneltenlerin elinde patladı bu kez silah...