ÖZLEM DOĞANER

Türkiye, enerjide dünyanın en rekabetçi ülkelerinden biri haline geliyor. Geçtiğimiz günlerde medya grubumuzun düzenlediği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarıyla gündeme damga vurduğu Türkiye Enerji ve Maden Forumu'nda şirketlerin yerli ve milli üretim konusundaki heyecanlarına şahitlik ettik.

"Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye" hedefiyle çıkılan yolda enerji sektörü şu anda Türkiye'nin en heyecanlı en dinamik sektörlerinden biri. Herkes "Üretelim, dünyaya satalım. Biz dünyanın en önemli enerji ülkesi olabiliriz" özgüveninde. Albayrak'ın yeni güneş ve rüzgâr ihaleleri, güneşte pil depolaması, bor tesisleri, petrol, doğalgaz ve maden aramalarıyla ilgili yeni açıklamaları rekabet duygusunu daha da artırmış görünüyor.

Bakın ne diyorlar?

DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı, Kalyon Enerji Grubu Başkanı Murtaza Ata: "Enerjide bağımsızlık ülke bağımsızlığıyla eşdeğer. Yenilenebilir kaynaklar bu yüzyılda bana göre Türkiye'nin attığı en önemli adımlardan biri. Güneş hücresi üreten fabrikamız sene sonunda üretime geçecek. Yenilenebilir enerjiyi üretecek teknolojilerin üretilmesini sağlayacak altyapı Türkiye'yi önemli bir ihracatçı yapacak."

Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir: "Büyüyen ekonomimizin enerjiye ihtiyacı var. Sadece enerji değil ekipmanları da üretmemiz gerekiyor. Enerji pili ile ilgili araştırmalar, yabancı yatırımcılarla görüşmeler yapıyoruz. Bu önümüzdeki yılların en önemli yatırım konusu. Yeni ihaleler için çalışıyoruz."

Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın: "Enerjide dünyanın en iyisi olmalıyız. Çünkü biz enerji köprüsü bir ülkeyiz. Türkiye'nin ABD, Çin gibi üst segmentte yer alması gerekir."

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem: "Türkiye konumu nedeniyle enerjide merkez olacak. Doğalgaz ve petrol arama çalışmalarının hızlandırılması çok önemli bir karar."

Doğrusu bu ya, bugüne kadar enerji ithalatını azaltmak yerine ucuzlatmak üzerine politikalar yürütüldü hep. Aldığını depolamana bile fırsat verilmedi, yenilenebilir enerjiye karşı lobiler yapıldı. Enerji Bakanlığı'nın "tabii kaynaklar" kısmı kulaktan kulağa dolaşan efsanelere bırakıldı. Evet, arama yapmak pahalı ama dışa bağımlı olmak daha pahalıydı. Ne yazık ki enerjide nasıl bir bağımsızlık savaşı olduğu ya görülmedi ya da... Bu kısmı söylemeye dilim varmıyor. Ama bugün ülkemize yönelik tüm saldırıların bir kısmında enerjideki bu dik duruşun da etkisi olduğunu açıkça izliyoruz. Yazılan yabancı makalelerde, Mehmetçik Afrin'deyken Akdeniz'i ısıtmaya çalışan Rumlar ve arkasındakilerde bu mesajları görüyoruz.