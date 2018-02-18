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ÖZLEM DOĞANER
18 Şubat 2018, Pazar SÖZÜN ÖZÜ ÖZLEM DOĞANER

Borsada Karadeniz fırtınası

"Yılbaşından bu yana ekonominin en çok yıldızı parlayan kuruluşu hangisi?" diye sorsam herhalde büyük bir çoğunluk Borsa İstanbul diyecektir.
Halka arzlarla gong törenlerine yetişmek zorlaştı. Büyük ölçekli şirketlerin gelişi sektörleri de hareketlendirdi.
Bu hafta Medical Park ve 'ı bünyesinde barındıran MLP Sağlık Hizmetleri halka arz edildi. MLP Yönetim Kurulu Başkanı bildiğiniz gibi Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta... Usta bu kez transferler için değil, halka arz öncesi yatırımcılarla buluşmak için çok sayıda ülkede görüşmeler yapmış.
Karşılığında Singapur, İngiltere, ABD, BAE ve Avrupa'dan fonların ilgisi büyüktü. Usta, "ABD borsa tarihinin tek günde en büyük çöküş yaşadığı güne denk gelmesine rağmen yabancı yatırımcının vazgeçmemesi mucizelerle anlatılabilir.
Başarı, Türkiye'ye olan ilgiyi gösteriyor" dedi. Her hafta Trabzonspor ile sahadaki heyecana alışık olan Usta, borsada da yalnız kalmak istemiyor.
"Sağlık şirketlerini borsada görmüyoruz.
Bizim olmamız diğer şirketlerin de cesaretini arttırıp örnek teşkil edecektir.
Gönlüm ister ki başka sağlık şirketleri de buraya gelsin ve artık borsanın bir de sağlık endeksi olsun" diyor. Sağlıkta Memorial başta olmak üzere yeni şirketler de borsaya gelmeye hazırlanıyor.
Sağlık endeksi kurulması da çok uzakta görünmüyor.

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