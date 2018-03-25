ÖZLEM DOĞANER

Konuşmaktan yazmaya geçmiştik; şimdi ise her duyguyu simgelerle ifade etmeyi daha çok seviyoruz. Bir günde dünyada mobil uygulamalarla 60 milyar mesaj gönderiliyor. Mesajlaşma platformlarında günde 6 milyar emoji paylaşılıyor.

İşte böyle bir dünyada Türk Telekom'un "milli dijital klavye" olarak duyurduğu Tambu'nun da yurtdışından yoğun ilgi gördüğünü öğrendim. Çay bardağından nazar boncuğuna kültürümüzü yansıtan emoji ve GİF'lerin bulunduğu uygulama Fransa Almanya, Amerika, İngiltere ve Hollanda da yoğun olarak kullanılmaya başlamış. Böyle olunca yabancı şirketlerin de ilgisi artmış. ABD'den G.Kore'ye pek çok şirket Türk Telekom'un kapısını çalmaya başlamış. Yeni model telefonlarda uygulamayı görürseniz şaşırmayın. Almanca ve İngilizce klavyelere de sahip olan Tambu'yu bugüne kadar yaklaşık 5 milyon 150 bin kişi telefonlarına indirdi. En çok kullanılan temalarda Türk Bayrağı açık ara önde. Onu "Batsın bu dünya", horon ve eyvallah izliyor.

Dijital çağda Türk şirketlerinin, hele de Türk emojilerle adından söz ettirmesi insanı mutlu ediyor.