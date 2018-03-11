ÖZLEM DOĞANER

Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü adeta bir haftaya yayılarak çok daha etkin kutlandı. Ekonominin güçlenmesi için kadına duyulan ihtiyacı bir kez daha anladık. Nice yürekli kadının imza attığı nice başarıların, çok üzüldüğümüz kadına şiddet haberlerinin gölgesinde kaldığına şahit olduk. Bu noktada çok önemli bir öneriyi paylaşmak isterim.

Gazetemiz tarafından düzenlenen Dünya Kadınlar Günü toplantısının bu yıl onur konuğu İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Konseyi Başkanı Dr. Esra Albayrak oldu. Kadınların ikincilleştirilmesinin artık son bulması gerektiğini söyleyen Albayrak, "Annelik de bir kariyer. Kadının büyüttüğü çocuk sayısı da özgeçmişlerine yazılmalı. İşverenler bunun kıymetini bilmeli. Kadınlara kariyerlerine kaldıkları yerden devam etme şansı verilmeli" dedi. Bugüne kadar işe alımlarda çocukları nedeniyle öncelik tanınan erkekleri gördüm ama kadınlar konusunda "Çocukları yüzünden işi ihmal eder, o çocuklarına baksın" yaklaşımının değiştiğine şahit olmadım. Oysa çocuğu olan kadının evdeki tecrübesi işine daha büyük katkı sağlayabilir. Çünkü evde eşi de dahil birden çok hayatı planlıyor, psikolojilerini, ekonomilerini yönetiyor. Siz annenizden daha iyi bir yönetici gördünüz mü? O halde niye iş hayatında bu bir engel olarak kadının karşısına çıkarılıyor? Albayrak'ın bu önerisiyle yeni bir farkındalık hareketi başlamalı. Kadınlar, özgeçmişlerine çocuklarını eklemeli ve çocuklar, kariyer yolculuklarında artı puan olarak hanelerine eklenmeli.