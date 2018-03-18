ÖZLEM DOĞANER

Mehmetçik sınırın öte yanında Afrin görevini tamamlamaya doğru hızla ilerlerken, Suriye'de yaşananlardan, özellikle göçten en çok etkilenen şehirlerimiz Avrupa'da gövde gösterisi yaptı.

25 binden fazla ziyaretçinin katılımıyla bu hafta Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleşen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM'de Türkiye, şehirleriyle, gayrimenkul, mimari, seramik, tasarım, maden, turizm sektörlerinden iş insanlarıyla "Biz buradayız, dimdik ayaktayız" mesajı verdi.

Türkiye 250 kurum ve 750 katılımcı ile fuardaydı.

En hareketli mekânlardan biri de İstanbul Ticaret Odası'nın çadırıydı. Pek çok firmanın standına da evsahipliği yapan İstanbul Çadırı'na yabancı yatırımcının ilgisi yoğundu; ancak en çok konuşulan konu şüphesiz yaklaşan oda seçimleriydi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Öztürk Oran'ın bir günde yaklaşık 10 TV canlı yayınına katılması ise ayrıca dikkat çekici bir performanstı.

Bu yıl fuara ilk kez katılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, yatırımcılara "Ortadoğu'nun merkezi Gaziantep olacak.

Fırsatı kaçırmayın" çağrısı yaptı. Maketler üzerinde 2,5 milyar dolarlık yeni projelerini tanıtan Şahin, "Afrin yeniden yapılanırken, merkez Gaziantep olacak, Cerablus yeniden yapılanırken merkez Gaziantep olacak. Çünkü bu jeostratejik konum ve riskler yönetildiğinde büyük bir fırsata dönüşüyor" dedi.

Öğrendiğime göre Antep'e son aylarda yabancı yatırımcı akını başladı.

Özellikle İngiltere ve Almanya'dan pek çok yatırımcı, bölgenin yeniden inşası için Antepli iş insanlarının kapısını çalıp, bilgi alıp işbirliği olanaklarını araştırıyor.

Hatay ise 10 milyar dolarlık projelerini tanıtmak için fuardaydı.

Akdeniz'den çıkarılacak doğalgaz ve petrolden, Suriye'nin yeniden yapılanmasına kadar şehrin yatırımcılar için sunduğu fırsatlar anlatıldı.

Gökhan Avcıoğlu'nun kurucusu olduğu GAD Mimarlık, bu yıl da ödül aldı. Geçen yıl Kitapkent Projesi ile ödül alan GAD, bu yıl Hydepark Library Projesi ile ödüle layık görüldü. Rus yatırımcılardan büyük ilgi gören GAD'ın mimarları 150'yi aşkın yatırımcıyla görüştü.

100 ülkeden 5 bin yatırımcı ile 3 bin 800 CEO'nun bulunduğu fuara ilk kez katılan Turizm Yatırımcıları Derneği de Türkiye'yi tanıtma fırsatı buldu. Birçok yatırım teklifi alan TYD Başkanı Oya Narin daha etkin tanıtım için yeni projelerin hazırlıklarına başladı.