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ÖZLEM DOĞANER
15 Nisan 2018, Pazar SÖZÜN ÖZÜ ÖZLEM DOĞANER

Torunlarına at aldı

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan'da diplomatik görüşmelerin dışında hem Orhun Vadisi'nde hem de Nalaikh bölgesinde Göktürk yazıtlarını inceledikten sonra, müzesini de gezdi. Tüm bu yoğun trafiğin içinde torunları aklından çıkmadı. Müzenin hediyelik eşya dükkânını gezen Başbakan, önce çocukların neyi seveceğine karar veremedi; sonra at, kuzu gibi oyuncaklar alarak işi riske atmadı. Oyuncakları seçtikten sonra "5 tane oldu mu?" diyerek sayması dikkat çekti. Bir not ekleyelim. Moğolistan'da 3 yaşından itibaren bütün çocuklara ata binmeyi öğretiyorlar. Moğollar böbrekleri zarar görmesin diye ata ayakta binmeyi tercih ediyor.

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