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ÖZLEM DOĞANER
15 Nisan 2018, Pazar SÖZÜN ÖZÜ ÖZLEM DOĞANER

Rus film yapımcıları geliyor

özlediği e bu yıl tekrar kavuşuyor. Hedef 38 milyon turist. İlk çeyrek rakamları özellikle sayısında rekora işaret ediyor. Rus turistin bu yıl yüzde 130'luk artışla 6 milyona çıkması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile konuşurken bu rakamı çok daha ileri noktaya taşıyabilecek bir haber aldım. Gelecek ay Rusya'nın önde gelen film yapımcıları Türkiye'ye gelecek ve Türk yapımcılar ile buluşacak. Ruslar, Türkiye'de film ve dizi çekmek istiyor. Kurtulmuş, sektörün çok geliştiğini Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli olduğunu vurguluyor. Ancak bir noktanın altını çiziyor: "Sinema platosu eksiğimiz var. Bir an önce bunun da yapılmasıyla hem yakın coğrafyamızdan hem de Uzakdoğu'dan yapımcılar daha fazla ilgi gösterecek."

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