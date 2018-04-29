ÖZLEM DOĞANER

Yine tarihi günlerden geçiyoruz. Dedikodulara kulak versek, Türkiye ekonomisinin içler acısı haline her gün oturur ağlardık. Tüm saldırılara rağmen biz ülkemizin güzel yanlarını konuşmaya devam edelim. Ülkede gerçekleri görenlerin, algıyı bozmaya çalışanlardan misliyle fazla olması Türkiye ekonomisinin en büyük kazançlarından. Bu, Türkiye ekonomisine güvenin de istikrar kazandığını gösteriyor. Bu yıl yurtdışında, özellikle de yabancı basın aracılığıyla yapılmaya çalışılan operasyonlara prim vermeyen tahmini 40 milyon dünya vatandaşı da Türkiye ekonomisine destek verecek.

Turizmde tüm zamanların rekoru kırıldı. İlk 3 ayda 5.1 milyon turist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye en güzel zamanların ülkesidir. Bunu başka yerlerde göremezsiniz" çağrısına kulak verdi. Havalimanlarında pasaport kuyrukları uzayıp gidiyor. Türk Hava Yolları'nın (THY) iç hat uçuşlarında bile turist yoğunluğu, özellikle de Avrupa ve Uzakdoğulu turistler dikkat çekiyor. Bu durum hem turizmi 12 aya yayma politikasının hem hedef ülkelerin çeşitlendirilmesinin hem de birçok şehrin markalaşma çabalarının işe yaradığını gösteriyor.

Turizmdeki bu hareketlilik pek çok sektörün yüzünü de güldürüyor. Daha çok turist gelmesinin elbette yeni hatlar açılmasıyla da ilgisi var. THY bugün, 253 uluslararası, 49 yurtiçi olmak üzere dünyada 302 noktaya uçuyor. "Yeni hatlar açılacak mı? Yani yeni turistlerimiz nereden gelecek?" diye sordum. Şubat ayında Sierra Leone'nin başkenti Freetown hattını açan THY, Afrika'da 34 ülke ve 52 havalimanı ile en fazla noktaya sefer düzenleyen havayolu oldu. Mart'ta Özbekistan'ın Semerkant ve Ürdün'ün Akabe şehirlerine seferler başladı. Şimdi 4 yeni sefer açılışına hazırlık var. 7 Mayıs'ta bu yıl turist rekorunu gördüğümüz Rusya'nın onuncu uçuş noktası Krasnodar kentine seferler başlayacak. En ilginci ise Komorlar Birliği'nin başkenti Moroni... Moroni seferleri Seyşeller uçuşuyla bağlantılı olacak. Özellikle Fransızların yoğun ilgi gösterdiği şehre uçuşlarda İstanbul önemli bir aktarma noktası olacak. Haziran'da İtalya'nın Palermo şehrine uçuşlar başlayacak. Yani Türkiye markası dünyayı dolaşmaya devam edecek.

Elbette 3. Havalimanı ile talep artışı da oluşacak. THY, ilk etabı 29 Ekim'de açılacak 3. Havalimanı'na taşındıktan hemen sonra Kasım'da Fas'ın Marakeş şehrine seferler düzenleyecek.