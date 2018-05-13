ÖZLEM DOĞANER

Ekonomi dünyası, yeni ekonomi paketlerini, vergi düzenlemelerini, piyasalardaki hareketliliği, alınan önlemleri yakından takip ediyor. Ama en önemli gündem maddesi şüphesiz seçim. Piyasa tabiriyle 'seçim sonuçları satın alındı' şimdi sonuç bekleniyor. Bu hafta da Ankara'daki gözlemlerimizi aktaralım.

Ankara'da seçim hareketliliği trafiği bile kilitliyor. Başkent 24 saat canlılığını hiç kaybetmiyor. Partilerin 24 Haziran'da yapılacak 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday adaylık başvuru süresi bu hafta sona erdi. Yaklaşık 15 bin milletvekili aday adayı var. AK Parti 7 bin 329 kişinin başvurusuyla milletvekili aday adaylığında rekor kırdı. Listelerin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim tarihi olan 21 Mayıs'a kadar parti binaları, Ankara'nın otel, kafe ve restoranlarındaki yoğunluk, kulis faaliyetleri sürecek gibi görünüyor.

600 milletvekili TBMM'ye girme şansı yakalayacak. Bütün partilerde listeye girme yarışı var ama AK Parti koridorlarında listeye girmeyince üzülmeyecek isimlerin konuşmalarına da şahit oldum. Çünkü bu seçim farklı. Milletvekili olmayanların, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kabinede dışarıdan bakan olma şansı var. Ayrıca yerel seçimlerde belediye başkan adayı olma ihtimali de bulunuyor. Hatta bu kez AK Parti'de genel başkan yardımcılarının milletvekili olmayacağı bile konuşuluyor. Milletvekili aday listeleri açıklanınca bu kez de listelerde yer almayan isimlerin hangi görevleri üstlenebileceği konuşulacak. Belki milletvekili adayları seçim bölgelerine dağılacak ama aday olmayanların Ankara gündemi daha uzun süre devam edecek.