Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Özlem Doğaner > Ya İtalya gibi olsaydık
ÖZLEM DOĞANER
03 Haziran 2018, Pazar SÖZÜN ÖZÜ ÖZLEM DOĞANER

Ya İtalya gibi olsaydık

Yine not tehditleri havalarda uçuşuyor. Biri alttan alta "indireceğim" mesajları sızdırıp piyasaları manipüle ediyor; biri "negatif izliyorum" diyor. Bir haftada ortaya çıkıyor ki "MB bağımsızlığı" bahaneymiş. Şimdi Türk bankalarına kulp takmaya çalışıyorlar. Peki bu Moody's, S&P ve Fitch uzmanlarının Türkiye'nin 24 Haziran'daki seçimlerini etkilemeye çalışmak dışında başka bir işleri yok mu? Günde iki defa açıklama yapabildiklerine göre yok. Allah'tan bugün tek başına bir parti iktidarda, 'dan sonra da yeni sistemle koalisyon ihtimali kalmıyor.
Düşünsenize İtalya gibi olsaydık. Aylardır hükümet kurulamasaydı. , umut bağlanan 81 yaşındaki ekonomiste bakanlık görevi vermeyip kriz çıkarsaydı. Hükümeti kurma ihtimali ya euro karşıtlarının ya da IMF'cilerin elinde olsaydı. Hem de 'de 2001 krizinin müsebbiplerinden biri olan bir 'ci. Avrupa'nın en yaşlı (nüfusun % 28'i 60 yaş üstü) ve en borçlu (kamu borcu 2.3 trilyon euroyu aşıyor) ülkelerinden biri olsaydık. Bize neler yaparlardı, neler?
Peki 'ya ne yapıyorlar? İzliyorlarmış. Sadece "çifte standart" demeyelim. 2011-2012'de not kırarak piyasaları manipüle etmek ve ülke ekonomisini 234 milyar euro zarara uğratmak suçuyla bunlara dava açan ülke hangisiydi? İtalya. Başka söze gerek yok herhalde.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN